Derde editie Foodtruckfestival op Marktplein

Op 30 september is het verzamelen geblazen op het Marktplein van Harelbeke voor de derde editie van het Foodtruckfestival, een organisatie van het handelscomité Harelbeke. Je kan korting scoren voor het Foodtruckfestival door lokaal te winkelen. “We willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze blijven stellen in de lokale handels- en horecazaken”, zegt Olivier De Block, voorzitter van het handelscomité. Bij elke aankoop in een deelnemende handelszaak ontvangen klanten een bon die recht geeft op 1 euro korting op het Foodtruckfestival. “De bonnetjes kunnen gecumuleerd worden, dus meer winkelen betekent een fikse korting in eten en drinken”, geeft schepen Kathleen Duchi mee. Voor de muzikale sfeer zorgt d’Introots om 20 uur. (Peter Van Herzeele)