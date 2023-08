Dentergemse brouwerij De Bie in de prijzen op Beveren Hopt

Brouwerij De Bie uit Wakken is in de prijzen gevallen op de achtste editie van Beveren Hopt Bier en Bitjes. Tijdens het bierfestival in de Roeselaarse deelgemeente Beveren, dat voor het eerst tijdens het laatste weekend van augustus plaatsvond, konden bierliefhebbers terug uitgebreid proeven van de bieren van bekende en minder bekende brouwers uit de streek.

Zoals de traditie dat wil, was er ook terug een tombola en konden bezoekers stemmen voor de brouwerij met de beste bieren van het festival. Dat was volgens de bezoekers Brouwerij De Bie uit Wakken, bekend van biertjes als Zatte Bie, Dubbel Bie en Hellekapelle. Brouwer Nicolas T’Joen kreeg zondagavond van de Beverse Schuimkraagproevers de trofee – een handgemaakte houten bierfles – overhandigd. Net als bij de voorgaande edities ging er per bezoeker overigens 1 euro naar De Rode Lopers, die het geld doneren aan organisaties die zich inzetten voor mensen met kanker. (SV)