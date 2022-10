Dentergems Smulhoekje voortaan bistro-frituur met entrecote en hammetjes op de menu

Vorig jaar verraste het Dentergems Smulhoekje acht maanden na hun opening met een topscore van 97 procent op het kwaliteitslabel van Best-Frit. Recent behaalde de frituur, die nu ook als bistro door het leven gaat, een nieuw resultaat van maar liefst 98,37 procent. Naast een nieuw interieur bieden Alain Brabant (49) en Inge Declerck (53) ook meer huisbereide gerechten aan.

Best-Frit controleert als kwaliteitslabel voor de Belgische frituur elk jaar onaangekondigd haar 200 leden. Eind september bracht een controleur een bezoekje aan het Dentergems Smulhoekje langs de Meulebekesteenweg. “We zetten ons dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in om de beste kwaliteit voor onze klanten te verzekeren”, vertelt Inge.

“Daarom zou het leuk geweest zijn om het resultaat van vorig jaar te evenaren, of op z’n minst opnieuw boven de 90 procent te scoren. Maar met 98,37 procent hebben we onszelf overtroffen. We zijn enorm fier op deze erkenning. In de toekomst willen we dat niveau aanhouden, nog hoger scoren zou ongelooflijk zijn.”

“Ze mogen er gerust heel fier op zijn”, vertelt directeur bij Best-Frit Vincent Messiaen. “Wij zijn vrij streng en Alain en Inge hebben een heel sterk resultaat behaald, een van de hoogste ooit.”

Bistro

Recent kreeg het interieur van de bistro-frituur een make-over. Naast een nieuw laagje verf werd de volledige werkruimte en toog herschikt. “We hebben nu meer plaats om onze bestellingen te bereiden. We groeiden heel snel dus de vernieuwing ging rapper dan voorzien. Maar met deze zware investering kunnen we onze klanten van topfrieten en andere gerechten blijven voorzien. Want ze zakken soms van buiten Dentergem af, we hebben zelfs vaste klanten uit Geraardsbergen.”

Met een automatisch liftsysteem worden de frieten telkens op dezelfde manier voorgebakken, in dagelijks ververst ossenvet. En naast burgers liggen sinds kort ook entrecotes op de nieuwe bakplaat. “We bieden meer en meer vleesgerechten aan”, zegt Alain die dertig jaar als slager werkte. “Ik haal het vlees rechtstreeks bij een boer uit Knesselare (Aalter), daardoor ligt er gegarandeerd vlees van topkwaliteit in onze toonbank.” Naast entrecotes, hammetjes, steak tartaar en binnenkort witloofrolletjes maakt Alain eigen brochetten die hij telkens zelf marineert.

“Op die manier trekken we een breder cliënteel aan, niet iedereen trekt regelmatig naar de frituur. En de reacties zijn goed. We horen soms dat het ‘net zoals op restaurant’ is, dat is heel leuk. Klanten kunnen hier ook van een voorgerechtje genieten of van een Irish coffee of dame blanche als dessert smullen. We hebben sinds kort Leffe van het vat en scoren nog steeds met onze Picon, waarvan het recept geheim blijft”, lacht Alain.

Terras

Het Dentergems Smulhoekje is iedere dag open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 21 uur, in het weekend blijven ze ’s avonds een halfuur langer open. Op maandag en dinsdag is de zaak gesloten. De uitbaters bieden binnen plaats aan 40 personen, op het terras buiten kunnen er nog eens 60 bezoekers plaatsnemen.