Den Tap niet langer nachtcafé: “We mikken voortaan op alle leeftijden, terwijl er vroeger vooral op jongeren gefocust werd”

Café Den Tap in de Oostendestraat is niet langer een nachtcafé. De nieuwe uitbaatster Luna Pollentier (18) zal er van woensdag tot en met zondag pintjes tappen van 16 tot 1 uur en dan de deuren sluiten. Ze runt het café in dienst van Delhaize-eigenaar Thibaut Lemahieu, die de zaak gekocht heeft.

Vorige zomer zette toenmalige eigenaar-zaakvoerder Benjamin Meire (38) Den Tap te koop: het ruime café plus het bijhorende duplexappartement. Na 17 jaar hield hij het leven als cafébaas voor bekeken. In afwachting van een koper bleef hij het café weliswaar nog openhouden, zij het enkel in de weekends.

Ook tapas serveren

Nu Thibaut Lemahieu (39) de zaak gekocht heeft, diende hij op zoek te gaan naar iemand die achter de tapkast zou plaatsnemen. “Hij polste eerst bij mijn oom Björn Soudan”, vertelt Luna Pollentier. “Die verwees door naar mij. Ik ben natuurlijk nog jong om een café open te houden, maar de leeftijd zegt niet alles. Ik ben al sinds mijn 13de mondjesmaat in de horeca actief. Vanaf mijn 16de heb ik gewerkt voor Villa Gerard, de tapas- en cocktailbar op ’t Zand in Brugge. Eerst twee jaar als jobstudent en dan drie maanden in vast verband. Ik ben dus geen groentje meer.”

Luna heeft altijd in Brugge gewoond, maar nu komt daar een eind aan. Ze neemt haar intrek in het appartement boven wat vanaf nu Drinks & Bites Den Tap heet. “We mikken op alle leeftijden, daar waar Benjamin met het café vooral op jongeren focuste”, zegt ze. “Ik zal ook tapas serveren. De klanten zullen naast bier en frisdrank voorts kunnen genieten van een wijntje of een cocktail. Ik krijg bij de opstart de volle steun van mijn oom Björn Soudan.”

Thibaut Lemahieu heeft het interieur van de zaak grondig laten opfrissen. Hij koos voor zachtere kleuren en meer licht. “De gezelligheid primeert”, zegt hij. “Ideaal voor een babbel na het werk of een drankje vóór een restaurantbezoek. Ik heb er alle vertrouwen in dat Luna haar job uitstekend zal doen.”

Al heel druk geweest

“Alleen op maandag en dinsdag is het café niet open”, aldus Luna. “Voor mij is dit werk een fulltime job. De combinatie met studeren is niet mogelijk. We zijn nog maar enkele dagen aan de slag en het is bij momenten al heel druk geweest. Torhout had blijkbaar behoefte aan dit soort café. Ik krijg klanten van alle leeftijden en standen over de vloer. Iedereen is natuurlijk welkom.”