Den Hert doet er nog minstens 9 jaar bij: “Grenzeloze liefde voor het vak én vooral voor onze klanten”

Sofie Banneel (47) en Pascal Devisscher (49) denken nog lang niet aan stoppen. Ze zetten enkele weken geleden hun poot onder een contract dat het voortbestaan van hun geesteskind ‘Den Hert’ met nog minstens 9 jaar verlengt. “De appreciatie die we krijgen van onze klanten doet ons nog steeds o zo veel deugd. We denken nog lang niet aan stoppen” zeggen ze in koor.

Iets meer dan 17 jaar geleden, in februari 2005, hield Pascal Devisscher ‘Den Hert’ onder de spreekwoordelijke doopvont. Een viertal maanden later vervoegde Sofie Banneel hem. De rest is geschiedenis. Beiden met enkele jaren horeca-ervaring achter de kiezen, een grenzeloze dosis vriendelijkheid en een begeesterende hoeveelheid enthousiasme. Die laatste twee zaken zijn hét geheim voor het grote succes van Den Hert. Onder impuls van het olijke koppel groeide Den Hert uit tot een absolute publiekslieveling in de Heulse en bij uitbreiding Kortrijkse horecawereld.

Nog 9 jaar volle bak

En ook de komende 9 jaar zullen “Visje” en “Fietje” hun cliënteel blijven bedienen met goudgele pretcilinders en lekkere cocktails. Ze verlengden recentelijk hun contract met Bockor met 9 jaar. “We zetten nog steeds met evenveel enthousiasme de deuren open als in de beginjaren’, zegt Pascal Devisscher. Den Hert blijft zo nog minstens tot 2031 open en zal dan liefst 26 jaar bestaan. “Als is dat uiteraard zolang de gezondheid het toelaat”, klinkt het. De (stief-) kinderen, Seppe, Febe en Anouk, zullen het roer alvast niet overnemen. “Het ligt niet in hun interesseveld maar ze helpen ons wel iedere week. Voor hen ideaal om een zakcent bij te verdienen en voor ons fijn om hen aan het werk te zien in ons café”, dixit Sofie.

De keuze om door te doen ligt vooral bij de klanten en de enorme liefde voor het vak. ‘De appreciatie en vele dankwoorden die we krijgen van al onze klanten doet ons zoveel deugd. We houden enorm van het vak maar nog zo veel meer van de klanten”, aldus Sofie.

Generatiemix

Wie regelmatig binnenstapt in Den Hert weet dat je mensen van alle leeftijden kan aantreffen. Zo heb je er de jongeren op vrijdag die zin hebben in een feestje, de ouderen die op maandag graag een kaartje leggen of de wielrenners die op zondag uitblazen van hun fietstochtje. “En dat maakt het zo fijn. Het volk dat hier langskwam in de beginjaren komt nog steeds maar nu komen ook hun kinderen langs, en die brengen dan weer hun vrienden mee en zo blijft het maar gaan. Dat zorgt voor een leuke generatiemix, die het voor ons ook gevarieerd houdt”, zeggen ze in koor.

De laatste jaren is dat jonger volk in steeds grotere getale aanwezig. Reden daarvoor zijn de vele feestjes die plaatsvinden in het café. En het zijn net die feestjes die de hoogtepunten zijn in de rijkgevulde geschiedenis van Den Hert. Zo heb je ieder jaar spetterende Tinekesfeesten, een griezelig Halloweenfeest en op regelmatige basis ook de DJ Battle tegen het Gullegems Café Den Osse. “De goesting om iedere week sjette te geven, is er nog steeds. De komende jaren gaan we zelfs maal twee in het aantal feestjes”, lacht ‘Visje’. Het eerstvolgende feestje is alvast de “Hallowoon party” op vrijdag 28 oktober.

Die gezonde mix tussen feestjes, praatavonden en generaties leverde het café in 2019 de titel op van ‘Beste Café van Kortrijk’. ‘Die titel was de kers op de taart. Ik wist zelfs niet eens dat gestemd kon worden, dus die titel was een heel leuke verrassing’, aldus Sofie Banneel. Als ruimt die naam bij menig Heulenaar als gauw plaats voor het vlottere ‘Fietje’.

Verenigingsleven

Het logo van Den Hert prijkt ook op de sportuitrustingen en affiches van vele Heulse verenigingen. Zo sponsort het twee veldvoetbalploegen, een kaartersclub, een wielerploeg, zelfs een tafelvoetbalclub en ontelbare jeugdbewegingen. “Het is altijd fijn om onze vaste klanten zelf ook te kunnen steunen”, aldus Pascal.

Wie in Heule op zoek is naar een frisse pint of een heerlijke cocktail kan nog minstens 9 jaar langsgaan in Den Hert, Heuleplaats 10.