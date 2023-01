Den Ekster komt helemaal terug in het Eeuwenhout in Dranouter

Nadat het Eeuwenhout in Dranouter eerder het meubilair van den Ekster overnam, wordt nu ook het concept waarmee de voormalige uitbater van de bruine kroeg Dirk Vanhee bekend werd, overgenomen.

Den Ekster, het eetcafé aan de voet van de Monteberg in Dranouter, sloot midden september 2021 definitief de deuren en dit na 32 jaar. Het meubilair van de zaak waaronder de toog, de tafels en de stoelen werden vanaf de lente van vorig jaar opgesteld in de vakantiewoning Eeuwenhout in Dranouter. Daar komt nu ook het concept van concerten bij. “We zitten in de donkere maanden waar weinig georganiseerd wordt”, legt Lode Provoost uit. “Om toch wat warmte te geven aan de mensen halen we maandelijks een muziekgroep naar het Eeuwenhout.”

Op zondag 5 februari staat Mitty Gritty op de planning. “We hebben daarnaast ook genoeg drank en spijs in huis om er een gezellige avond van te maken.”

Verhaal verderzetten

Nu er ook concerten georganiseerd worden in het Eeuwenhout wordt het levensverhaal van Dirk Vanhee gewoon verdergezet. Een eetcafé met live-optredens wordt zo de invulling van het Eeuwenhout voor zondagen in februari, maart, april en mei. “In die meimaand willen we uitpakken met een bijzonder optreden.”

Het café in het Eeuwenhout gaat vanaf het komend zomerseizoen elke zaterdag en zondag open zijn. “We mikken op fietsers die hier de start kunnen nemen voor een ontdekking van gezelligheid aan beide kanten van de schreve”, aldus Lode Provoost. Lode haalde daarvoor een oude toeristische fietskaart vanonder het stof. “Vooral de kleine Frans-Vlaamse dorpjes zijn nog niet voldoende bekend.”

Het eerste optreden in een reeks van vier vindt plaats op zondag 5 februari met Mitty Gritty. Toegangsprijs: 10 euro. De deuren openen vanaf 16 uur, de band zelf speelt tweemaal een uur en dit vanaf 19 uur.