Den Biechtstoel gaat onherroepelijk dicht

Op 2 december 2022 valt het doek definitief over het café Den Biechtstoel in de Veldstraat 78 in Meulebeke.

Gezondheidsredenen dwingen Ann Vandenberghe en Nathalie Vanderbeke hun troetelkind na zeven jaar uit handen te geven. Op vrijdag 2 december is er het allerlaatste afscheidsmoment met optredens van De Calle om 20.30 uur en De Wilfrieds om 22 uur. Ann en Nathalie openden op 28 augustus 2015 Den Biechtstoel, het voormalig café het Neerhof dat reeds in 2013 de deuren sloot.

“Het was van meet af aan onze bedoeling om een gezellige praatkroeg te creëren zowel voor jong als oud met ruimte voor optredens”, vertelt Ann. “We wilden absoluut geen danscafé tot stand brengen maar eerder een café waar de focus lag op de betere muziek uit de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren met eveneens aandacht voor jazz en blues.”

“In de voorbije zeven jaar hebben we niks aan dat concept veranderd”, vult Nathalie aan. “Er stonden nooit caféspelen in onze kroeg, enkel de biechtstoel was, naast de 100 biersoorten die we serveerden, ons handelskenmerk Het doet ons echt pijn afscheid te nemen van de vele goede vrienden, de muzikanten, de pleziermakers, de graag geziene klanten, de doorzakkers en tooghangers en de bierbrouwers. Op 2 december openen we voor de laatste keer onze deuren voor een laatste groet.”

De site van Den Biechtstoel komt straks in handen van firma Depla, het gebouw zelf wordt eind juni afgebroken.