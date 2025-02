Delfine (28) doopt bekende brasserie De 5 Wegen om tot tearoom Kaffee Madeleine: “Met wafels, pannenkoeken en lekkere taartjes”

Op zaterdag 15 maart zwaaien de deuren van de voormalige brasserie-tearoom De 5 Wegen na ruim drie jaar weer open. Delfine Deneire (28) heropent de zaak onder de naam Kaffee Madeleine en ze krijgt hulp van haar vriend Mathias. Eventplanner Jesse Callens (36) krijgt de feestzaal onder zijn hoede. Die staat ter beschikking voor de organisatie van kleine evenementen.

Delfine Deneire is afkomstig van De Vijfwegen. Ze is van opleiding laborante en werkte tot voor kort als apotheekassistent bij apotheek Goderis & Vincent in Staden. “Mijn ouders hebben een boerderij op De Vijfwegen”, vertelt Delfine. “Ik wilde net als hen iets op zelfstandige basis doen, maar wist nog niet goed wat. De horeca sprak me wel aan, maar ik zag het weekendwerk niet zitten. Na de geboorte van mijn zoontje kwam daar verandering in. Samen met mijn vriend Mathias De Cocker kocht ik zowel de horecazaak als de naastliggende woning van de voormalige uitbaters van De 5 Wegen aan. De zaak stond al bijna goed drie jaar leeg. Mathias is ook zelfstandig en legt onder andere terrassen en opritten aan. Ik zal de zaak alleen uitbaten met de hulp van flexijobbers en studenten, al zal Mathias wel bijspringen in het weekend.”

Oude naam

Kaffee Madeleine, zoals De 5 Wegen voortaan heet, wordt geen brasserie, maar enkel een tearoom. “Al zullen we in het weekend wel kleine snacks zoals een croque monsieur en eventueel een spaghetti serveren”, legt Delfine uit. “Het is de bedoeling dat ik alles wat ik in de tearoom aanbied zoveel mogelijk zelf maak: van wafels over pannenkoeken tot taarten en de dessertjes van de dag. Op een job als serveerster in De Vossenberg in Hooglede na heb ik eigenlijk weinig horeca-ervaring, maar ik ben overtuigd dat het me hier wel lukt. Al doende leert men.”

Delfine en Mathias doopten De 5 Wegen om tot Kaffee Madeleine. “Madeleine is een samentrekking van onze voornamen”, weet Delfine. “De ma van Mathias en de del van Delfine. Het verwijst ook naar de bekende Madeleinekoekjes. Bovendien vonden we dergelijke oude naam wel tof. Met Kaffee Madeleine mikken we op fietsers langs de vlakbij gelegen Vrijbosroute en op lokale mensen. Verder hopen we ook een jong publiek te kunnen aantrekken. We hebben daartoe alvast zowel binnen als buiten een speelhoek voorzien. Kaffee Madeleine zal open zijn in het weekend en op donderdag en vrijdag. Aan het interieur gaan we weinig veranderen.”

“Met de tearoom mikken we op fietsers en lokale mensen”

De bij de zaak horende feestzaal stelt Delfine ter beschikking van de ervaren eventplanner Jesse Callens, tot voor kort het gezicht van eventlocatie De Colliemolenhoeve in Oostnieuwkerke. “Ik ben in de zomer van 2022 naar De Vijfwegen verhuisd”, vertelt Jesse. “Ik vond toen al dat ik eens bij mogelijke nieuwe eigenaars moest aankloppen omdat ik heel wat mogelijkheden zag in de zaal. In de Vijfwegen is er immers geen andere zaal beschikbaar waar de mensen terechtkunnen voor kleinere evenementen. Nu dienen ze daarvoor richting buurgemeenten te trekken. De zaal is eigenlijk ideaal voor kleine evenementen. Ze oogt verzorgd en is ook niet te groot. Er kunnen evenementen in doorgaan die je thuis niet kan organiseren. Ik denk daarbij onder andere aan familiefeesten, verjaardagsfeesten, jubilea en communies. Daarnaast wil ik er af en toe ook zelf iets meer eventgerichte zaken organiseren. Dat kan een optreden zijn, maar evengoed een rommelmarkt. De naam van de feestzaal gaan we behouden. Feestzaal De 5 Wegen geniet immers heel wat naambekendheid.”

Ervaring

Delfine was behoorlijk vlug akkoord om de zaal ter beschikking te stellen aan Jesse. “Ik wil me nu vooral focussen op de tearoom”, stelt Delfine. “Je kan ook niet alles doen. Het is dan ook beter om de zaal ter beschikking te stellen van iemand met ervaring.” Kaffee Madeleine in de Ontmijnersstraat 2 op De Vijfwegen-Westrozebeke opent op 15 maart. De zaak is op donderdag en vrijdag open van 13 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 9.30 tot 18 uur.