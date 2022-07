Dean Dewitte brengt nieuw leven in clubhuis Terraquila in Wingene

Dean Dewitte (38) is de nieuwe uitbater van Terraquila, het clubhuis van tennis- en padelclub Aquila. “Ik toon veel passie voor de club. Je kan mij vaak terugvinden op het padelveld”, weet Dean.

“Sinds 1 mei kan je mij als zelfstandig uitbater achter de tapkraan van Terraquila vinden”, vertelt Dean. “Ik ben afkomstig van Schuiferskapelle en ben bedrijfsleider bij Vip & Fan. Daar organiseer ik buitenlandse voetbaltrips en padeltrips. Mijn liefde voor padel is groot en is mijn sociale racketsport. Het werd ook snel populair.”

“Doordat ik deze sport op een sportieve en vriendschappelijke manier kan uitoefenen bij tennis- en padelclub Aquila, werd ik al vlug lid. Ik ben op een sportieve manier in de club gerold.”

Buitenbar

Dean Dewitte wil nieuw leven in het clubhuis brengen en daar slaagt hij bijzonder goed in. “Mijn nieuwe job in het clubhuis is heel aangenaam om te doen. Het is een heel sociale aangelegenheid, waar ik mijn ziel kan in leggen. Ik probeer dan ook om iets meer te zijn dan een simpel clubhuis.”

“Er vinden tal van evenementen plaats zoals een Comedy Night en tennis- of padelbijeenkomsten. Belangrijke voetbalwedstrijden of tenniswedstrijden kunnen live op het scherm bekeken worden en noem maar op. Sinds kort staat de bekende Carlito spaghetti op de kaart. Ik wil klassevolle wijnen aanbieden en werk samen met een gekende sommelier uit Wingene.”

“Tal van lokale kwaliteitsproducten zijn op de kaart terug te vinden. Naast dit alles organiseer ik padelreizen en de eerstkomende uitstap is de padelreis naar Rome, van 9 tot 12 september. Verenigingen die op zoek zijn naar een tof clubhuis, zijn altijd welkom.”

“Ik zit in de padel- en tenniswerkgroep en werk er graag aan mee om Aquila verder te zien groeien als club. Vanaf nu is de buitenbar met sfeervol terras toegankelijk voor iedereen die zin heeft om iets te komen drinken of eten”, besluit Dean.

(NS)