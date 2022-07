De Weekbode op zomerbartoer: halte 9 en 10 in Zomerstek in Gits en Open Huis in Staden

• Van waar de naam: Zomerstek is een pop-upvoorloper van een permanente locatie ‘STEK’ die halfweg 2023 klaar zou moeten zijn. In de toekomst is er ook een piste richting Winterstek uiteraard…

• Wie zit er achter: Geert Defevere is de bedenker, maar bij iedere editie was/is er een samenwerking met een partner.

• Concept: buiten in het groen genieten met vrienden van verfrissende dranken, lekker eten en fijne muziek. Gezien het Belgische weer niet altijd meewerkt, is er ook een binnentuin in de serre.

• Sfeer: kleinschaligheid op een groot domein, zorgt voor een gemoedelijke en relaxte sfeer.

• Alleen in deze zomerbar: met de binnentuin in de serre kan je bij minder goed weer toch genieten van het zomerse buitenleven onder het glazen dak.

• Zeker drinken: Dark & Stormy of biertje van lokale brouwers.

• Zeker proeven: tapasplank, pizza’s, pasta’s of burgers met liefde klaargemaakt door @HipFood.

• Ons oordeel: uniek concept met veel gezellige hoekjes. Ook democratisch qua prijzen. Een topstekje.

• Bereikbaarheid: toegang via domein ‘t Chringhene (recreatiedomein in Gits dorp, zijstraat van de Leenbosstraat). Voor fietsers langs de Gits voetweg (trage weg).

• Openingsuren: nog tot en met 28 augustus op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16 uur, op zondag vanaf 14 uur.