De Weekbode op zomerbartoer : halte 7 en 8 bij Bar Valhalla in Hooglede en Bar Hazart in Oostnieuwkerke

Maar liefst 20 zomerbars telt onze regio en elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk en per twee nog eens voor en gingen er zelf ook even langs.

Bar Valhalla waar het toiletverkeer geregeld wordt met verkeerslichten en het interieur wekelijks evolueert

• Van waar de naam: de bar situeert zich bij de hondenkennel ‘t Land van Oden, vernoemd naar de Noorse oppergod Odin. Vikings mogen na hun dood naar het Valhalla, hier kan je dat bij leven en welzijn. • Wie zit er achter: het ‘gemengde koppel’ Kris Vanbrabant (Gits) en Anja Vermeersch (Hooglede). • Concept: van een oude kippenstal werd enkel het gebinte behouden. Binnenin vind je tal van gezellige hoekjes, buiten zijn er twee terrassen. • Sfeer: het interieur wordt voortdurend aangevuld. Je kan er genieten van koers op tv of ‘s avonds uit de bol gaan op muziek. Vorig weekend was er ook een optreden. Je kan er darts gooien of op de tafelvoetbal spelen. • Alleen in deze zomerbar: verkeerslichten regelen het toiletverkeer. • Zeker drinken: zelf bereide picon. • Zeker proeven: vikingbord (breughel) of het bord Valhalla (tapas). • Ons oordeel: stap eens binnen om je te laten verrassen. • Bereikbaarheid: Meiboomstraat 20 Hooglede, vlakbij golfkarton Soenen. Parkeren kan op het domein zelf. • Openingsuren: van begin juni tot eind september, iedere vrijdag- en zaterdagavond en op zondag vanaf 10.30 uur.

Bar Hazart, temidden de Oostnieuwkerkse velden, waar de cocktails lekker smaken

Bar Hazart blijkt een unieke stek om te genieten met de vrienden.