De Weekbode op zomerbartoer: halte 19 en 20 in Bar du Verger (Oostrozebeke) en Happy Jack’s Pop-up Bar (Pittem)

Ruim 20 zomerbars telt onze regio, maar elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk en per twee nog eens voor en gingen er zelf ook even langs.

Twee weekends tussen de appel- en perenbomen op De Ginste

• Van waar de naam: Verger betekent boomgaard. De bar bevindt zich in de Boomgaardstraat tussen de appel- en perenbomen. • Wie zit erachter: Vier vrienden (Miguel Landuyt, Pascal Tyberghien, Dieter Opsomer en Sam Retsin). Miguel, Pascal en Dieter wonen trouwens ook allen in de Boomgaardstraat. Sam is afkomstig uit Wielsbeke en de schoonbroer van Dieter. • Concept: Genieten van een hapje en een drankje in een gezellig loungy kader. • Sfeer: Daar luidt het motto: relax, refresh en recharge. • Alleen in deze zomerbar: Oesterbar op zaterdagavond door Lobster Fish, live music van DJ Joeri, optreden van Mr Helios en Jazzper (saxofonist). • Zeker drinken: Huischampagne Bar du vergeR. Moustache, het lokaal biertje van De Ginste. • Zeker proeven: Artisanale hamburger klaargemaakt op de plancha. Hoeve-ijs uit de Mandelvallei (’t Blatend schaapje). • Ons oordeel: In het gehucht De Ginste opent de zomerbar slechts twee weekends, maar de moeite om eens tot daar te rijden. • Bereikbaarheid: Ligt vlak achter de kerk in De Ginste (Oostrozebeke). Er is voldoende parking voorzien voor wagen en fiets. • Openingsuren: Nog open op vrijdag 19 augustus van 16 tot 2 uur, zaterdag 20 en zondag 21 augustus van 14 tot 2 uur.

Escapebar in Pittem met een rustgevende zomerbar

Het is knus zitten onder de stretchtent. Gezellig samen genieten vormt dan ook een deel van het concept. © WMe by Wouter Meeus