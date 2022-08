De Weekbode op zomerbartoer: halte 15 en 16 in Viva Vaart (Roeselare) en Heron (Izegem)

Ruim 20 zomerbars telt onze regio, maar elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk en per twee nog eens voor en gingen er zelf ook even langs.

Viva Vaart is een zomerterras aan de Kop van de Vaart in Roeselare

• Van waar de naam: Viva Vaart is enerzijds een verwijzing naar de locatie (Kop van de Vaart) en de cocktailbar Viva Verne in de Kermisstraat. Het unieke Verne-gevoel wilde men transponeren naar deze unieke locatie. • Wie zit er achter: Henk De Gheldere en zijn team. Henk hield tot voor kort ook Viva Verne open, maar zet straks alles op Bar Giraf – het café van meneer pastoor – achter de Sint-Amandskerk. In 2020 startte hij ook Jeanien, een planten- en decozaak in de Ooststraat waar je ook iets kan drinken. • Concept: De urban setting in de binnenhaven zorgt voor een unieke beleving. De aankleding met groen en planten zorgt in combinatie met een goede service voor een leuk terrasgevoel. • Sfeer: Rustig genieten op het zomerterras in het centrum van Roeselare zonder het gevoel te hebben dat je midden de stad zit. • Alleen in deze zomerbar: Broodje kroket, verwijzing naar Rotterdam, een van de favoriete stekken van Henk. • Zeker drinken: De signature cocktails van Niels, Lazy Red Cheeks en Hugo en ook lekkere mocktails. • Zeker proeven: Lekkere 3’jes van slager Dries, buurman aan de Kop van de Vaart. • Ons oordeel: Vriendelijke bediening op tof ingericht terras naast het kanaal. Mooi aanbod aan cocktails. Publiek doet de rest. • Bereikbaarheid: Trakelweg Roeselare. • Openingsuren: Van woensdag tot en met zondag vanaf 13 uur, nog tot 28 augustus.

Reigerkolonie geeft naam aan Zomerbar Heron in tuin van kasteel Blauwhuis

Met kasteel Blauwhuis op de achtergrond is het zalig genieten temidden het groen. © Stefaan Beel