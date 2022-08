De Weekbode op zomerbartoer: halte 13 en 14 bij Spring(k) en Drink in Moorslede en Bar-A-Sol in Wingene

Ruim 20 zomerbars telt onze regio, maar elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk en per twee nog eens voor en gingen er zelf ook even langs.

Naar hartenlust spelen in de kastelen van Spring(k) en Drink in Moorslede

• Van waar de naam: kinderen tot 12 jaar kunnen spring(k)en op de springkastelen terwijl volwassenen een drankje kunnen drinken onder de strechtenten. • Wie zit er achter: Eline Hoorne en Nils Vercaigne, twee Roeselaarse leerkrachten in VISO. In bijberoep verhuren ze ook springkastelen. • Concept: zomerbar met stretchtenten, loungezetels en barkrukken met wijnvaten met een heus springkastelendorp. • Sfeer: gezellig, landelijk en rustig toeven. • Alleen in deze zomerbar: democratische prijzen, ideale combinatie voor gezinnen om kinderen te laten uitleven en ‘s avonds zorgeloos te kunnen genieten in de loungezetels met sfeermuziek. • Zeker drinken: picon van het huis (5 euro) • Zeker proeven: tapasplank van het huis en in het weekend lekkers van de foodtruck Sweets on Wheels-Cintjescookery. • Ons oordeel: een kinderparadijs waar de ouders rustig kunnen genieten. • Bereikbaarheid: Molenstraat 4, Moorslede. Parking in de weide ernaast. Voor fietsers of wandelaars bereikbaar via de Stroroute. • Openingsuren: van woensdag tot en met zondag telkens vanaf 13 uur, op zondag van vanaf 11 uur. Op woensdag, donderdag en zondag tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag tot middernacht. Nog tot en met 15 augustus.

Kjenta geeft haar persoonlijke touch aan Bar-A-Sol in Wingene

