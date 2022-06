De Weekbode op zomerbartoer: halte 1 en 2 in El Paradory by Shamrock (Tielt) en ‘t Kafkot (Ledegem)

Maar liefst 20 zomerbars telt onze regio, elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk en per twee nog eens voor en gingen er zelf ook even langs: deze week bij El Paradar by Shamrock in Tielt en ‘t Kafkot in Ledegem.

El Parador by Shamrock (Tielt): “Zelf gezien dat mensen er op de tafels stonden te dansen”

• Van waar de naam: El Parador werd vorig jaar gekocht door MC Bouw, dat deel uitmaakt van de Vlaemynckgroep en Annelies Vlaemynck en Jochen Heytens (Shamrock) zetten er hun eigen stempel op. • Wie zit er achter: Zoon Nicolas (24) die facilitair management studeert en dochter Renée (22) die haar studies handelswetenschappen afwerkt, doen het samen. • Concept: in de tuin werd een prachtige bar neergepoot waarnaast een stretchtent staat opgesteld. Het was mama Annelies die zorgde voor de inrichting in Ibizastijl. • Sfeer: zomers genieten, desnoods met de terrasverwarmers onder de tent. Kids kunnen zich uitleven op het springkasteel, dansen kan op de tonen van de dj. • Alleen in deze zomerbar: Fête de Belges op 21 juli. De sfeer van het zuiden van Frankrijk wordt naar Tielt gehaald. Tijdens de Tour de France iedere dag open. • Zeker drinken: Pornstar Martini, een cocktail door Tails. • Zeker proeven: krokante kipreepjes met tartaar, nacho’s en burrata. • Ons oordeel: onze man was getuige: terwijl het pijpenstelen regent op tafels en stoelen staan dansen onder de tent. Een aanwinst voor het Tieltse horecaleven. • Bereikbaarheid: langs de Ruiseleedse-steenweg 11 in Tielt. • Openingsuren: donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16 uur, zondag vanaf 11 uur.

‘t Kafkot (Ledegem): “De reuzeneend in de vijver durft wel eens beklommen te worden”

In de prachtige tuin is goed gezelschap genoeg voor een leuke namiddag. © Jan Stragier