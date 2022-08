De Vette Os viert 40ste verjaardag met authentieke barbecue: “Ode aan de oprichters”

Zowat 40 jaar geleden hielden de oprichters van het toenmalige café De Vette Os een barbecue op straat, waarmee ze het zaadje plantten voor het latere grillrestaurant. “We willen hen bedanken en eren met een nieuwe, maar authentieke straatbarbecue”, zeggen huidige uitbaters Nathalie Pype en Krist Sinnaeve.

‘Since 1982’ staat er op de placemats van De Vette Os. Daarmee viert het bekende grillrestaurant dit jaar dus de 40ste verjaardag. “De Vette Os is door mijn moeder Sonja en mijn stiefvader Steffe opgericht als café. Dat bevond zich toen nog in een hoek van de Grote Markt, waar nu een tearoom is ondergebracht”, doet Nathalie de geschiedenis uit de doeken. “Na enkele jaren werd de drankkaart daar uitgebreid met kip aan het spit en côte à l’os, nadat Steffe tijdens de kermisweek zijn barbecuetoestel bovenhaalde en er een studentenclub wou komen eten”, vertelt ze.

Vleesrestaurant

In 1991verhuisden de oprichters naar de huidige locatie in de Zuidstraat, waar ze De Vette Os verder uitbouwden tot een succesvol vleesrestaurant. Dat ligt evenwel niet aan de zonnekant, waardoor het een avondzaak werd waar je tot in de vroege uurtjes kan komen tafelen.

We serveren zelfde menu als 40 jaar geleden

“Hier bleven mijn ouders uiteindelijk 35 jaar lang aan zet. Ondertussen waren mijn man en ik ook allebei aan de slag in het restaurant en vijf jaar geleden namen wij de zaak over. Die hebben wij verder uitgebreid tot 178 plaatsen. Naast de klassieke vleesgerechten bieden we tegenwoordig ook zeven soorten gerijpt rundsvlees aan en voorts bereidt Krist ook enkele visgerechten in de houtskooloven. Bovendien hebben we nu ook een lekkere schotel voor vegetariërs”, zegt Nathalie.

De Vette Os was oorspronkelijk een café, op slechts enkele tientallen meters van de huidige locatie. © gf

Die laatste toevoeging kwam er enkele jaren geleden op verzoek van Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst. “Hij is hier de voorbije jaren al met zijn hele Plopsa-entourage blijven eten, onder wie ook veel andere BV’s. Zo is ook Jelle Cleymans hier een vriend des huizes, die op dinsdag 30 augustus onze verjaardagsbarbecue zal hosten. Dat wordt immers een volksfeest in de afgesloten straat, met livemuziek en andere animatie. Voor het menu grijpen we heel bewust terug naar de beginjaren – witte worst, côte à l’os en dessert – om zo Sonja en Steffe te eren en te bedanken”, zegt Krist.

Reserveren voor de barbecue kan via de website: www.grilldevetteos.be. Dat kan nog tot en met vrijdag 26 augustus, indien niet eerder volzet.