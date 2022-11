De Vette Os is opvallende nieuwkomer in Gault&Millau

Tot hun complete verrassing is het restaurant van Nathalie Pype (52) en Kirst Sinnaeve (54), Grill De Vette Os, de grote nieuwkomer in de restaurantgids Gault&Millau. Het Veurnse restaurant behaalde meteen een score van 13/20.

Nathalie Pype en Kirst Sinnaeve vertegenwoordigen de tweede generatie van een familiezaak die al meer dan 40 jaar vasthoudt aan het klassieke concept. Kwaliteit en vriendelijkheid primeren hier.

“We zijn uiteraard supertevreden”, glunderen Nathalie en Krist. “Een erkenning krijgen, is altijd leuk. Toch zijn we ook een beetje verbaasd, omdat onze zaak vooral bekend is als een ‘volks restaurant’ met een no nonsense-keuken. Maar ook daarin kan je jezelf onderscheiden door producten van topkwaliteit te leveren.”

Ook als volks restaurant met no nonsense-keukenkan je jezelf onderscheiden

“Dat doen we onder meer door zeven soorten rundvlees aan te bieden dat we 4 à 5 weken laten rijpen in onze eigen rijpingskast. Dat resulteert in een unieke smaak van het beste vlees van ons West-Vlaams rood, Spaanse Rubia Gallega, Holsteiner en Japanse Wagyu… Onze klanten komen ook voor ons Iberico-zwien met pickelsaus, onze mergpijpjes, de Nieuw-Zeelandse lamskroontjes en onze verse frieten die we bakken in ossenwit.”

Jong team

“Met die frieten zijn we begonnen tijdens de coronalockdown, als afhaalgerecht. Maar de klanten reageerden er heel positief op. We hebben nu speciaal iemand in dienst die de frieten voorbakt. En daar hoort uiteraard ook verse mayonaise bij. Eigenlijk moeten we deze pluim op de hoed van al onze medewerkers steken. We werken met een jong team dat elkaar stimuleert en zich écht inzet.”

“Als je op restaurant gaat, is dat een totaalbeleving voor de klant. En dat vertaalt zich in vele kleine dingen. Niet enkel het lekkere en kwalitatieve eten, maar ook de vriendelijkheid van het personeel is belangrijk. Ook de poetsman die er elke dag voor zorgt dat alles blinkt, verdient een dikke pluim. En iedereen wil ook gezellig en aangenaam tafelen. Daarom investeren we ook in een interieur waarin mensen zich thuisvoelen, met bloemen, leuke accessoires…”

Restaurant Grill De Vette Os in de Zuidstraat 1, Veurne is open op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 18 tot 1 uur en op zondag van 12 tot 14 en 18 tot 1 uur. Tel. 058 31 31 10 info@grilldevetteos.be https://grilldevetteos.be/index.html