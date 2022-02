De Trompe breekt uit met gezellige kroegentocht

Het wijkcomité van de Trompe pakt op zaterdag 19 februari uit met een kroegentocht. Een wandeling met een viertal haltes waarbij ‘elkaar ontmoeten’ centraal staat.

Dat het bestuur van de Trompe, het gehucht in Sint-Lodewijk op de grens met Zwevegem, Heestert en Otegem, van aanpakken weet, is al langer dan vandaag bekend. In normale tijden worden het hele jaar door tal van activiteiten op poten gezet, met als uitschieter de grote Kermis Medio Augustus. “Door de coronaperikelen stond zo goed als alles on hold tijdens de jongste twee jaar”, verduidelijkt Bart Viaene, die samen met Kris Vanoutryve instaat voor de praktische organisatie. “Het einde van de tunnel lijkt stilaan in zicht. Het is de hoogste tijd om eens uit te breken.”

“We nemen op zaterdag 19 februari weer de draad op. Het bevorderen van de goede contacten tussen de buurtbewoners is altijd een van de basisdoelstellingen van onze werking geweest en dat doen we dit keer met een kroegentocht. Er kwamen de jongste jaren heel wat nieuwe mensen bij. Met dit initiatief willen we iedereen op een gezellige manier samenbrengen. Er werd flink gebouwd in de Paul Vanaverbekestraat en het verheugt ons dat die nieuwe buurtbewoners quasi allemaal aanwezig zullen zijn.”

“Het is geenszins de bedoeling om het een grootschalige manifestatie uit te pakken. Het is een initiatief door en voor de wijk. Wat de deelnemers mogen verwachten? We hebben een wandeling van een drietal kilometer uitgestippeld. Onderweg zijn vier haltes voorzien waar een natje en een droogje genuttigd kunnen worden. De stopplaatsen zijn allemaal in open lucht of in een garage. Alles zal volledig coronaveilig kunnen verlopen. We werken rond een centraal thema waarover we bewust ietwat mysterieus doen.”

Mysterieus thema

“Alle stops zullen volgens ons thema aangekleed worden. Toen we enkele weken geleden zaterdag 19 februari als datum voor onze kroegentocht vastlegden, wisten we niet dat het zo’n voltreffer zou zijn. We zijn daar niet rouwig om. We hopen dat we gespaard blijven van regenweer en dat de buurtbewoners elkaar na twee jaar weer in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten”, besluit Bart Viaene. (DRD)