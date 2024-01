De PrintbaAr viert vijfjarig bestaan met ‘vertellingen bij de stoof’ en optredens

De PrintbaAr in Lichtervelde bestaat vijf jaar, en dat viert Niek Devos met een feestweekend dat start op donderdag 1 februari. De PrintbaAr is een unieke combinatie van een café waar workshops zeefdruk worden gegeven.

“De tijd vliegt als je je jeunt”, zegt Niek Devos (51) van de PrintbaAr. Het concept PrintbAr en printbaar in de Astridlaan 20 opende in februari 2019. “Al vijf jaar wordt er in een klein oud cafeetje in Lichtervelde van alles over de toog gehesen, het concept werd hier en daar wat bijgeschaafd, de spots even bijgesteld, stof vergaard en harde borrelnootjes doorgespoeld. Maar nog steeds staat de zeefdrukcarrousel centraal te draaien in PrintbaAr.”

Drukwerk en zeefdruk

De PrintbaAr is niet zomaar een doorsnee café. “Je kan bij mij terecht voor allerlei drukwerk op maat voor verenigingen, muziekbands, kleine ondernemingen en andere creatievelingen. Maar ook voor initiaties en workshops zeefdruk. Hiervoor komen heel uiteenlopende groepen langs. Op donderdag- en zaterdagavond is er een ander soort drukte, zonder druk, aan de toog”, lacht Niek. “En om het nog wat complexer te maken, zijn er wat muzikale activiteiten bijgekomen, op het laagste podium van Lichtervelde. Hierdoor is het voor de passant waarschijnlijk niet duidelijk wat dat nu eigenlijk is, die PrintbaAr. Laatst was er een nieuwe inwoner die voor Wolf stond te wachten om een infosessie voor jonge creatieve ondernemers bij te wonen. Ze moest immers bij dat café zijn waar ook een drukkerij aan verbonden is.” In de maand februari biedt de PrintbaAr een gevarieerd aanbod. “We willen dit graag op de lokale en bovenlokale bevolking loslaten”, zegt Niek.

Muzikale evenementen

“Donderdag 1 februari is het ‘vertellingen bij de stoof’, een reeks verhalen door Hans Roelens en Rik Pollet. Vrijdag 2 februari komt jong talent met luide gitaren aan bod, Retaliation en Lost Baron. Zaterdag 3 februari komt er minder jong talent langs, ‘We are Woodhead’ met Lichterveldenaren Patrick Declercq, Philip Seurinck en Jean Claude Houthoofd. De nashow wordt verzorgd door Jan-Willem Declercq als dj Jan Deran.

Daarnaast organiseert Niek in de loop van het jaar meerdere muzikale evenementen, te volgen op de Facebookpagina PrintbAar.