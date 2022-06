De Peirdekarre: foodtruck met authentieke ‘touch’

Wat doe je met een oude paardentrailer die voor dierentransport niet meer bruikbaar is? Hanne Van Exem (22) en Harne Verstraete (23) hadden het originele idee om het toestel om te bouwen tot een eigen foodtruck, de Peirdekarre. “We hopen aan vele familiefeesten of feestelijke bijeenkomsten een authentieke touch te geven”, vertelt Hanne.

Het piepjonge koppel ziet de uitdaging alvast zitten. “Ik studeer binnenkort af als ergotherapeut, terwijl mijn vriend Harne momenteel in de bouwsector actief is. Een foodtruck is dus iets helemaal anders, maar het is wel mijn droom om iets in die sector te doen.” Harne was in het bezit van een paardentrailer, maar die was te oud om nog als transportmiddel te dienen. Dus besloot het koppel om er iets anders mee aan te vangen.

Hanne: “Ik had op Pinterest eens gezien hoe je een paardentrailer tot een bar kon ombouwen. Dus begonnen we samen aan het nodige getimmer en geknutsel om er iets tofs van te maken. Als je dan de mooie afwerking en de vele werkuren ziet, wil je ook effectief iets met het resultaat doen. Zo is dus het idee van een foodtruck ontstaan. Ik heb wel wat horeca-ervaring en probeer graag leuke gerechtjes uit. Dus ik kan me daar dan volledig in uitleven.”

De Peirdekarre staat nog in de kinderschoenen, maar Hanne en Harne willen er een succesformule van maken. Ze kregen al de kans om hun concept uit te testen. “Enkele weken geleden mochten we vanuit de foodtruck hapjes serveren op de communie van Harnes nicht. Die eerste positieve reacties en oprechte interesse van de mensen gaven ons wel een boost. Onlangs waren we ook van de partij in Diksmuide, op het Vive le Vélo-evenement. Ook die ervaring nemen we mee naar de toekomst toe, al willen we ons voornamelijk focussen op festiviteiten bij mensen thuis.”

Wat mogen mensen dus van de Peirdekarre verwachten? “Ons concept straalt authenticiteit uit. We hanteren verschillende formules, maar werken voornamelijk met een aanbod van uiteenlopende hapjes: een miniburger, zelfgemaakte kippen nuggets, een Italiaanse prikker… Voor ons is het geweldig dat we vanuit onze passie voor paarden aan een nieuw avontuur kunnen beginnen. We kijken er al naar uit om een bijdrage te leveren aan heugelijke dagen van mensen in de streek. Wij hechten zelf veel belang aan familie. Nu hopen we dat we die belangrijke momenten ook voor anderen mee kunnen creëren met een lekker hapje en drankje”, besluit Hanne met een glimlach. (LVW)