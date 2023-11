De Panne telt twee restaurants in nieuwe Gault&Millau-gids

In de nieuwe Gault&Millau-gids staan er twee restaurants uit De Panne vermeld.

“Het brede repertoire van chef Stéphane Buyens hoeft geen betoog meer. Hij staat in 2024 precies 40 jaar aan het fornuis van Le Fox”, weet Gault&Millau, dat Le Fox in aanloop naar hun laatste jaar 16,5 op 20 gaf.

Ook Au Filet du Sole van chef Claude Brassart staat in de gids met 12 op 20. Zijn seizoensgebonden menu’s zijn grotendeels afgestemd op noordzeevis. Zoals de naam van het restaurant doet vermoeden, is in één menu ook gebakken zeetong voorzien. “Wij genoten van een sappige roggevleugel – die reeds van de graat was gehaald – op een puree met bleekselder, een emulsie van groene curry en gekaramelliseerde appelblokjes.”