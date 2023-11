De Lothoeve biedt lekker eten in een rustige omgeving

De Lothoeve is gelegen in de Lotegatstraat in Zonnebeke nabij het Polygonebos. Gezellig eten en tearoom zijn de hoofdtroeven.

Mooie panorama’s

Gelegen in een prachtig landschap, waar je kunt genieten van mooie panorama’s en stilte, tref je de Lothoeve aan. Wie de Lothoeve betreedt, heeft alvast het goede lot gewonnen. De uitbaters Alexia Cuffez, Nathalie Waerenburgh en Guido Carrewyn ontvangen iedereen in alle vriendelijkheid. De Lothoeve is de pleisterplaats voor zij die willen genieten van een hapje en drankje in alle rust.

De brasserie met een dertigtal plaatsen, heeft een heel fraai interieur en straalt rust en kalmte uit. Op het ruime terras kan men genieten van de natuur en de prachtige vergezichten. De uitbaters kiezen bewust voor een beperkte kaart met een tiental gerechten die kunnen variëren volgens seizoen.

Dit zijn onder meer steak, stoofvlees, vol-au-vent, ribbetjes en vispannetje. Alles wat aangeboden wordt, is kraakvers. Alexia roert in de potten in de keuken, terwijl Nathalie de zaal voor haar rekening neemt. De taak van Guido situeert zich zowel in de keuken als in de zaal.

Dessert

“Je kan hier ook langskomen voor een drankje. In de namiddag is er tearoom met onze versgebakken pannenkoeken, taart, ijs, dessert… Het is een ideale stopplaats voor fietsers en wandelaars”, aldus Guido. De Lothoeve is open op vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 20 uur, op zondag van 11.30 tot 18 uur en op maandag en dinsdag van 11.30 uur tot 17 uur. De Lothoeve is gesloten op woensdag en donderdag. (NVZ)

Wie de Lothoeve wil contacteren, kan dit op het nummer 0477 95 14 08 of via info@delothoeve.be. Meer informatie op www.delothoeve.be.