De Loods in Roeselare zwaait vanavond eindelijk de deuren weer open: “In bijna twee jaar tijd amper vijf weekends open”

Vanaf vandaag hoeven de cafés niet langer om middernacht dicht. En dat is vooral goed nieuws voor de zaken die vooral of enkel in de vroege uurtjes open zijn. De uitbaters van De Loods (Roeselare), ’t Vlaams Huis (Izegem) en De Nachtwacht (Tielt) halen opgelucht adem.

Sean Sabbe en Marie-Ange De Gryse hebben er zin in. Vrijdag 18 februari opent De Loods opnieuw de deuren. “Weet je dat we de voorbije twee jaar amper vijf weken open geweest zijn. En in ons geval zijn dat weekends, we zijn een nachtclub. Onze openingsuren van 22 tot 5 uur zeggen genoeg.”

Het koppel bleef niet bij de pakken zitten en bouwde vorig jaar de bestaande koer om tot een loungegedeelte. “De reacties daarop waren heel positief. In oktober en november mochten we in totaal vijf weekends open doen. Het was meteen weer een schot in de roos, tot ze ook zelftests verplichtten. En dat zagen onze klanten niet zitten. En uiteindelijk ging de boel weer helemaal op slot en daar stonden wij met al onze zelftests.”

Schrijf maar op: vanaf nu sluiten we nooit meer de deuren

Sean ging dan maar aan de slag als vrachtwagenchauffeur, Marie-Ange was daarvoor al actief ais thuisverpleegkundige. “Maar door haar statuut hadden we ook maar recht op een halve premie. En de jongste maanden kregen we al helemaal niets meer, terwijl bepaalde rekeningen blijven door lopen. We mogen nu open en schrijf maar op: vanaf nu sluiten we de deuren nooit meer. De barometer komt nu op oranje te staan, maar onder de nachtclubs waren we al overeengekomen dat we sowieso open zouden gaan.”

Sexy danseressen

Het bekende danscafé in de Verwerijstraat gaat nu ook door het leven als Club Loods 2.0. “We hebben een lidkaart ingevoerd. Voor 10 euro heb je er eentje, maar zo willen we in de hand houden wie hier binnenkomt. We willen de mensen hier vooral een avondje plezier laten beleven. Je moet 18 jaar zijn om hier binnen te mogen, maar ons publiek is vaak een stuk ouder.”

Voortaan kan onze zaak ook afgehuurd worden voor feestje

In het openingsweekend komt op vrijdag Robert Abigail draaien, zaterdag kondigt zich aan als ‘Fifty Shades of Loods’. “We hebben enkele sexy danseressen opgetrommeld”, zegt Marie-Ange. De Loods zal, onder meer bij verlengde weekends, straks soms ook op zondag open zijn. Op donderdag komen er after work party’s en de ruimte kan ook afgehuurd worden voor allerlei feestjes. “En hopelijk staat het volk hier vrijdag aan te schuiven aan de deur.”