De Loods in Roeselare heropent de deuren: “We werken momenteel volop aan het concept”

De Loods komt terug! De iconische horecazaak in de Verwerijstraat ondergaat momenteel een metamorfose die zijn gelijke niet kent. Geboren en getogen Roeselarenaar Stefaan Cotteny is de nieuwe zaakvoerder en Giani Laforce zal de zaak uitbaten. Streefdatum is ergens in 2023 maar veel zal afhangen van de vorderingen van de werken.

Stefaan Cotteny is een geboren en getogen Roeselarenaar, ook in denken en handelen want ‘commerce doen’ is een belangrijk deel van zijn leven. Ook in het leven van zijn zoon Pieter. Vader en zoon zijn de drijvende krachten van een krantenwinkel in Ardooie, van de Kadoshop in Roeselare, van ’t Gazetje in de Diksmuidsesteenweg en van de Drankendiscount Roeselare in de Meensesteenweg. Stefaan wil nu ook De Loods nieuw leven in blazen.

“De Loods is al meer dan 25 jaar een begrip in Roeselare”, begint Stefaan Cotteny. “De laatste jaren kende de zaak, zeker na corona, een moeilijke periode maar wij willen er opnieuw een horecazaak van maken waar Roeselare en de Roeselarenaars trots op zijn.”

“We breken echt alles uit in de zaak. Het gebouw wordt gestript tot op de blote muren en dan bouwen wij alles op. Nu is het inderdaad een gigantische bouwwerf. Het was echter nodig dat er grondig gerenoveerd wordt. De Loods zal uitstekend geïsoleerd zijn: we plaatsen dubbelwandige gyprocplaten met isolerende mousse zodat het als het ware een zo goed als geluidsdichte box zal zijn midden een woongebied.”

Trend- en stijlbreuk

“Ja, we zijn er ons van bewust dat het Mandelhof naast ons komt. Een deel van deze appartementen zal inderdaad balkons in de Verwerijstraat hebben maar ik denk niet dat De Loods voor veel overlast zal zorgen. Ook in het verleden was er zelden of nooit geluidsoverlast van De Loods. De problemen kwamen van feestgangers die op straat voor lawaai en problemen zorgden.”

“Welke concepten we zullen uitrollen in De Loods weten we nog niet. Een marketingbureau is volop bezig met een studie en we verwachten binnenkort de eerste resultaten. Wel weten we al dat er een duidelijke trend- en stijlbreuk komt met de vorige Loods. We zullen ons niet profileren als club of als pure discotheek. Er zal kunnen gedanst worden, we hebben trouwens een vergunning als danscafé en de licht- en geluidsinstallatie zal zijn gelijke niet kennen in de ruime omgeving. Maar het zal zeker niet enkel een danscafé zijn. Er liggen wel een twintigtal concepten op tafel waarvan we er uiteindelijk enkele zullen overhouden. Wat kan dat zijn? Pff, het is mogelijk dat we bijvoorbeeld op woensdagnamiddag een kinderfuif houden, dat we de hele zaak verhuren voor een bedrijfsfeest, dat we thema-avonden organiseren, er zijn zo veel mogelijkheden maar we zijn nog volop bezig met de invulling van het concept van de nieuwe Loods. Er staat momenteel nog niets vast.”

Digitale ondersteuning

“Wat we zeker willen bereiken, is dat De Loods een leuke plek wordt die toegankelijk is voor iedereen die een leuke avond vol plezier voor ogen heeft. En dit zonder schrik te hebben dat er onaangename verrassingen zullen gebeuren of zaken waarmee men niet wil te maken hebben. We willen met De Loods een meerwaarde zijn voor Roeselare, een plaats zijn waar men graag komt en waar men zich veilig voelt. Waar kan men hier na tien uur ’s avonds nog eens dansen, afspreken met vrienden, plezier maken?”

“Er komt een duidelijke trend- en stijlbreuk met de vorige Loods”

“Daarom zullen we zeer sterk inzetten op digitale ondersteuning. Onze bezoekers zullen een Loods-app op hun telefoon installeren waarmee ze cashless kunnen betalen. Men zal inderdaad niet langer contant kunnen betalen aan de bar. Deze app zal ook gebruikt worden als toegangscode. Wie een rood licht krijgt op de app kan niet binnen. Wie de vereiste leeftijd niet heeft, krijgt een rood licht maar ook wie vroeger wangedrag heeft getoond, wordt geweigerd. We willen echt een veilige omgeving scheppen voor onze klanten. Bovendien kan deze app ook gebruikt worden om een ingangsticket te reserveren wanneer het druk is. Klanten moeten niet betalen om binnen te komen maar vol is vol. Wanneer het maximum aantal bezoekers is bereikt, zal de app ook rood kleuren en kan er pas een nieuwe klant binnen wanneer iemand de zaak verlaat. Wanneer men vooraf reserveert, vermijdt men dergelijke toestanden.”

“Door deze app zullen we ook gerichte informatie kunnen sturen naar onze klanten. Wanneer iemand heeft aangegeven dat hij of zij verzot is op R&B dan krijgt hij of zij als eerste een uitnodiging wanneer we bijvoorbeeld een speciale R&B-avond organiseren.”

Timing onduidelijk

“Natuurlijk hebben we een doelpubliek voor ogen en het is geen geheim als we zeggen dat we zeker ook mikken op dertigers of veertigers die eens leuk willen uitgaan en dansen. In de zaak komt een grote bar met moduleerbare meubels en we voorzien zelfs een aparte ruimte die kan afgehuurd worden door klanten. Wanneer alles zal klaar zijn, weten we nog niet. Wordt het juni, september of eind november? De werken die we hier uitvoeren zijn niet te onderschatten. Ook alle nutsleidingen worden vernieuwd want we willen gewoon met alles in orde zijn, geen losse eindjes hier die onze naam kunnen schaden. We krijgen het vertrouwen van de stad en zullen dit zeker niet beschamen, dat staat als een paal boven water.”