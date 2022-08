De kust bereidt zich voor op laatste verlengde weekend: “Hotels zijn voor 90 tot 95 procent geboekt”

Het laatste verlengde weekend van deze zomervakantie staat voor de deur en zo te zien wordt het nog maar eens een topweekend voor de kust. De kusthotels noteren een bezetting van 90 tot 95 procent en met de hittegolf verwachten ze nog enkele last minute boekingen. Strandredders waarschuwen opnieuw dat iedereen voorzichtig moet zijn. Zeker nu het dit weekend springtij is.

Westtoer verwacht opnieuw een druk weekend aan de kust de komende dagen. Momenteel noteren ze al een bezetting van 90 tot 95 procent bij de kusthotels. “Met het mooie weer en de hittegolf verwachten we dat nog heel wat mensen last minute afkoeling zullen zoeken aan de kust”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “We zitten nu al op hetzelfde niveau als tijdens het verlengde weekend van 21 juli, dus het kan alleen maar nog beter worden.”

Een op de drie hotelkamers werden geboekt door buitenlandse gasten. “Dat ligt hoger dan vorig jaar. Deze zomervakantie zitten we op 30 procent. Vorig jaar was dat in dezelfde periode maar 21 procent.” Ook de Franstalige Belgen uit Wallonië en Brussel blijven fan van de kust. “Zij waren goed voor 25 procent van alle toeristische overnachtingen in juli. Dat ligt even hoog als vorig jaar.”

Druk weekend voor de boeg

Het belooft dus een druk weekend te worden. Daarom raden Westtoer en de kustgemeenten toeristen aan om de druktebarometer te raadplegen voor ze naar zee vertrekken. “We vragen ook aan de mensen om bij hun kinderen een van de gratis verdwaalbandje aan te doen en om geen afval te laten slingeren.” Er worden dit weekend ook extra treinen ingezet richting de kust bovenop de Kustexpress.

Ook voor de strandredders was het de afelopen anderhalve maand hard werken. “Het is de hele tijd door druk. We hebben nog geen enkele rustige dag gehad, eigenlijk echt een topzomer voor de mensen hier. Ook dit weekend zal het opnieuw zeer druk zijn met de hittegolf. We verwachten veel toeristen vanuit het binnenland die de nodige afkoeling hier zullen komen opzoeken”, besluit Bas Vanhaecke, hoofdredder van De Haan.