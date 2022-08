‘De Koekedoze’ krijgt vanaf 1 september een tweede leven

Lisa Decock (28) en haar moeder Carolien Vanmarcke (56) geven het populaire koffie- en theehuis ‘De Koekedoze’ in Heule een tweede leven. Ontbijt en zoets is er de leuze.

Na twee maanden verbouwingswerken waaronder de inname van de bovenverdiepingen, het plaatsen van een nieuwe trap, een nieuwe toog, en nieuwe toiletten zijn Lisa en Carolien klaar voor de start van de hernieuwde zaak. Niettegenstaande de ingrepen en het geven van een eigen touch blijft het concept bestaan.

De capaciteit is met de uitbreiding toegenomen. “Beneden hebben we binnen 38 plaatsen en 60 op het terras. Op het eerste verdiep zijn 2 slaapkamers omgebouwd, goed voor 14 personen. De tweede verdieping is een eventzaal. Deze heeft een capaciteit van 20 personen en kan je gebruiken voor kleine evenementen zoals onder andere een pensioenfeest, een vergaderontbijt, een verjaardagsfeest ”, licht Lisa toe.

Puur genieten

In ‘De Koekedoze’ kan je genieten van een heerlijk ontbijt of een uitgebreid brunchbuffet en in de namiddag van een lekkere kop koffie, huisgemaakte taart, pannenkoeken, wafels enz.…

‘De Koekedoze’ werkt met producten van lokale handelaars. “Dit vinden we belangrijk”, zegt Lisa. “We schenken ook speciale aandacht aan goeie koffie. De koffie komt rechtstreeks van de boeren via de koffiebranderij bij ons.”

“Wat we er moeten van verwachten weten we niet. De vorige eigenaars, Christophe Deschamps en zijn vrouw Nele Vandenabeele deden het voortreffelijk. We gaan proberen dit te evenaren en pogen nog beter te doen. In elk geval maken we er het beste van”, besluiten Lisa en Carolien. (CHH)