De kermis komt naar je thuis: Deliveroo slaat handen in elkaar met oliebollenkraam Delforge

Speciaal voor de opening van het kermisseizoen zorgt Deliveroo ervoor dat je nu ook in je eigen zetel kan genieten van oliebollen. Hiervoor werken ze samen met Delforge uit Kortrijk, een begrip in de Belgische kermiswereld.

Al vijf generaties lang voorziet de familie Delforge heerlijke oliebollen op Belgische kermissen. Dat je er nu ook thuis van kan genieten, is de kers op de taart of de bloemsuiker op de oliebol.

Kermis @ Home special

Delforge ontwikkelde speciaal voor Deliveroo de ‘Kermis @ home’ special, die exclusief beschikbaar zal zijn op het platform voor 15 euro. Deze bestelling bevat 15 oliebollen en 6 churros. In combinatie met de kleurrijke verpakking van dit gerecht, waan je je meteen op de kermis. “We zijn verheugd dat we deze samenwerking hebben kunnen opzetten met Delforge. Aangezien smoutebollen op de kermis voor velen een nostalgische traditie zijn, kunnen die zeker niet ontbreken in ons gamma”, zegt Quirin Dalemans, General Manager van Deliveroo België: Naast oliebollen kan je bij Delforge ook terecht voor andere populaire snacks zoals warme wafels, churros of een gesuikerde appel.