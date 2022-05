De Kelk in Brugge is West-Vlaamse finalist voor hét Radio Willy Café van Vlaanderen

Café De Kelk in de Langestraat in Brugge mag West-Vlaanderen vertegenwoordigen op de verkiezing van ‘het Radio Willy Café van Vlaanderen’. “Deze rockzender sluit goed aan bij waar wij als café ook voor staan”, zegt uitbater Vincent De Jaegher.

In 2017 heropenden Vincent De Jaegher en Lisa Demeyere als nieuwe eigenaars het legendarische café De Kelk in de Langestraat. Dat gebeurde na een grondige verbouwing, maar de sfeer en charme van de zaak, met een eigenzinnige muziekkeuze en véél bieren op de kaart, bleef behouden. De uitbating kon intussen een ruim en trouw publiek aan zich binden en valt ook sterk in de smaak bij liefhebbers van live-muziek. Met het concertzaaltje voor zo’n 120 personen achterin de zaak bedienen Vincent – Vinnie voor de vrienden – en Lisa die muziekliefhebbers dan ook op hun wenken.

Het zijn al die ingrediënten die hen er ook toe brachten hun kans te wagen met de wedstrijd om hét Radio Willy Café Van Vlaanderen te worden. Radio Willy is een online zender, met onder meer Marcel Vanthilt als een van de presentatoren, die zich vooral focust op rockmuziek en ook jong aankomend talent ruimte geeft. “Het was een goeie klant van ons die ons erop attent maakte dat er zo’n wedstrijd werd opgestart en dat dit wel iets voor ons zou zijn”, vertelt Vincent. “En inderdaad, als ze zoeken naar een café met een mooie bierkaart en veel aandacht voor muziek, voornamelijk rockmuziek, dan komen wij wel in aanmerken. Deze rockzender en die bijhorende wedstrijden sluiten heel goed aan bij waar wij als café ook voor staan.”

Concert

De Kelk bleek dus te voldoen aan de voorwaarden voor deelname en de uitbaters riepen dan ook zoveel mogelijk volk op om voor hen te stemmen. “We deden een oproep in de zaak zelf met flyertjes, via Facebook en enkele grote WhatsApp-groepen”, weet uitbater Vincent. “En met succes dus. We hebben lange tijd haasje over gespeeld met café Manuscript in Oostende, in die andere Langestraat dus, maar uiteindelijk trokken wij met De Kelk aan het langste eind. De komende dagen komen vijf juryleden langs in de zaak die ons op verschillende aspecten zullen beoordelen. Vier daarvan zijn bekend, met onder meer Franky De Smet-Van Damme van metalband Channel Zero, en één is een zogenaamde mysterie guest. En bij elk van de winnaars per provincie komt Radio Willy twee uurtjes live radio maken, in het café zelf dus.”

“Bij ons is dat op dinsdag 7 juni tussen 18 uur en 20 uur. Aansluitend moeten we dan als uitbaters zelf een concertje organiseren waarbij door een deskundige jury zal geoordeeld worden op organisatie, sfeer, opkomst en bierkaart. We kunnen nu al aankondigen dat we de band RAMKOT op het podium in ons concertzaaltje zullen brengen. Tickets kosten 10 euro maar eigenlijk is het gratis als je weet dat je er ook nog eens vier drankbonnetjes voor in de plaats krijgt. En mochten we ook echt het Radio Willy Café van Vlaanderen worden, dan komt een van de Radio Willy DJ’s hier een fuif geven en geven ze er nog eens een gratis van bovenop.”

Tickets zijn te verkrijgen via www.ticketsbrugge.be. Alle info is te vinden op https://www.facebook.com/cafedekelk