De Karmeliet herleeft door studenten Culinary Arts

Het voormalige driesterrenrestaurant De Karmeliet, intussen bijna zeven jaar geleden gesloten door chef Geert Van Hecke, herleeft deze week helemaal.

De Karmeliet opende gisteren en nog tot en met donderdag 31 maart de deuren voor het project ‘Run the Restaurant’ van de eerstejaarsstudenten Culinary Arts van Hogeschool VIVES Campus Brugge in samenwerking met Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. De thuisbasis voor het praktijkgedeelte van deze opleiding is immers het zogenaamde Flanders Culinary Arts Centre met vestiging in De Karmeliet.

Gasten kunnen er elke middag en avond genieten van de kunsten van de toekomstige chefs en van de galante bediening van de medewerkers in de zaal. De studenten serveerden een 3-gangen lunch aan 45 euro en een 6-gangen diner aan 85 euro.

Wij gingen even langs tijdens de werkzaamheden voor de lunch. “Onze studenten serveren als voorgerecht een tartelette van gerookte ricotta met boontjes en gepekelde pieterman-vis, als hoofdgerecht gevulde kip met truffel en morieljes en als dessertje een millefeuille van hazelnoot”, vertelt Karl D’Hooghe, een van de twee professionele chefs van hotelschool Ter Duinen die de leerlingen in de keuken begeleiden.

Geen driesterrenrestaurant

“Er zijn momenteel vijftien leerlingen actief in de keuken en zeven leerlingen in de zaal. Ze hebben een grote mate van zelfstandigheid maar als het echt scheef zou lopen, grijpen we natuurlijk wel in. Tot nu toe loopt het behoorlijk vlot. Nu, we werken dan wel in De Karmeliet maar natuurlijk kunnen we met onze studenten hier nog geen driesterrenkeuken aanbieden. Dat beseffen die een tafel boeken ook wel. Maar het is zeker een verfijnde keuken en voor de opmaak van het menu hebben we ons laten bijstaan door sterrenchefs. Het is zowel voor ons als begeleiders als voor onze studenten een heel mooie ervaring om hier te kunnen werken.”

Volgend academiejaar, het tweede jaar van deze nieuwe opleiding, zal het restaurant als stageplaats een periode van zes opeenvolgende weken gerund worden door de studenten en dit normaal gezien in de periode december-januari.