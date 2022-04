De Izegemse nachtburgemeesteris tot rust gekomen in café Den Beer in Meulebeke

Hoppie, volgens de Izegemse dienst burgerzaken Hein Dekiere, maakte naam en faam als cafébaas in Izegem en doet nu hetzelfde in Meulebeke. “Vroeger stond ik in een nachtcafé. In café Den Beer hebben we hier een totaal ander publiek, maar dat is ook een aangename verrassing. En ondertussen ken ik ook al heel wat volk in Meulebeke.”

Als de naam Hein Dekiere (55) u niets zegt, no worries. De man staat bekend als Hoppie. Nadat hij 22 jaar lang de nachtburgemeester van Izegem was en hij ’t 25ste Uur runde in het Hallestraatje in Izegem, voert hij nu het team aan dat café Den Beer in de schaduw van de kerk in Meulebeke runt. En ook daar heeft hij zich al snel in de harten van zijn klanten gewerkt. Hoppie nam het café over van Niki Werbrouck, een andere Izegemnaar. “Bedoeling was dat we begin vorig jaar open zouden gaan, maar uiteindelijk hebben we moeten wachten tot 8 mei bij de heropening van de terrassen. Een maand later mochten we ook binnen open.”

Na Franky en Niki nu Hoppie

Meulebeke is de berengemeente, in het gemeenteschild staat ook een beer en ook in het interieur van het café is het dier niet vergeten. De koffie die we geserveerd kregen, was ook vergezeld van een zuurbeertje. Het zit hem in de details. “Vroeger was hier wat verderop een café De Beer, dat moeten wijken is. Op deze locatie was hier een kledingwinkel voor het een horecazaak werd.” Het pand werd inderdaad gekocht door drankencentrale Demeulenaere, waarna in september 2008 Claudine Vansteenkiste en Franky Vandekerckhove startten met de uitbating. In januari 2014 werd die overgenomen door Niki en nu is Hoppie aan zet. “Cindy Vandemaele, die hier al actief was bij de vorige uitbating, is aan boord gebleven. Zij kende al de klanten al, dat maakte de introductie ook makkelijker”, weet Hoppie.

Hoppie en Cindy achter de toog in Den Beer. © Frank Meurisse

Als wij er op een vrijdagmiddag om 15 uur te gast zijn, is ieder tafeltje bezet. “We mogen zeker niet klagen. In Meulebeke zijn zeker nog een tiental cafés, er is ook een publiek voor. Cindy doet ’s morgens de zaak open en op marktdag woensdag is dat nog wat vroeger dan anders. Zelf neem ik meestal de late shift voor mijn rekening. Op weekdagen kan ik vrij vroeg sluiten, in het weekend loopt dat wel eens uit.”

Nachtmens

Ook de verenigingen die al actief waren in Den Beer werden aan boord gehouden. “We hebben een spaardersclub met een 40-tal leden, Beretroef is de manillersclub die nog mee wordt aangestuurd door vorige uitbaters Franky en Claudine, de Biker Beirn zijn onze wielertoeristen en ook enkele voetbalteams hebben hier hun thuishaven. Ik ken er niet veel van”, lacht Hoppie. “Liefhebbers- en zaalvoetbal en ook het eerste elftal van KFC Meulebeke. Als ze op verplaatsing gaan, verzamelen ze hier en keren ze na de match ook terug. Een toffe bende, maar sportief lukt het de laatste tijd niet zo goed. Ze verliezen nogal veel. Maar dat belet niet dat er toch eens ambiance is en dat er zelfs een dansje geplaceerd wordt. Er staat hier een jukebox waarbij ze zelf de liedjes kunnen kiezen, dat slaat wel aan.”

Ik kan nu ook eens babbelen met de klanten, vroeger had ik daar echt de tijd niet voor

Hoppie was dus 22 jaar in Izegem actief en heeft met café ’t Plectrum ook nog een herberg op de Izegemse markt. “Mocht ’t 25ste Uur een terras gehad hebben, het café zou nog bestaan hebben. Daarom ook dat we ’t Plectrum er bij genomen hebben.” Zijn café was ruim twee decennia lang de boite waar tot ’s morgensvroeg gevierd werd. “Ik was een nachtmens geworden. Nu doe ik hier nog liever de late shift, vroeg opstaan is mijn ding niet”, lacht hij.

Uitschietertjes

Ook in Meulebeke noemt iedereen hem al Hoppie. “Ik werkte als garçon bij Daniël in café De Sterre tot iemand me daar Hoppie begon te noemen. Toen ik de overstap maakte naar ’t 25ste Uur wilde ik eigenlijk van die naam af, op de drankkaarten stond overal Hein Dekiere. Maar ze bleven me Hoppie noemen. En zelfs het café werd Hoppies genoemd. In zoverre dat we op een dag eens een wagen voortdurend aan de deur zagen passeren, hij maakte rondjes over de markt. Bleek dat hij café Hoppies zocht, maar dat niet vond, terwijl hij al enkele keren aan ’t 25ste Uur was gepasseerd.”

In café Den Beer krijgt Hoppie ook een ander publiek voor zich. “Vroeger waren het meer de jonge gasten, nu is dat een echt gevarieerd publiek. Ik heb nu ook eens tijd om een babbeltje te slaan met de mensen. Vroeger was dat er niet bij, het was van hot naar her lopen om iedereen te bedienen. Overdag is het hier gezellig druk, ’s avonds durft er wel eens een uitschietertje tussen zitten. Ook op oudejaarsavond hebben we hier een feestje gebouwd.”

Pintenverkoper

Het café is iedere dag open, dus doet Hoppie een beroep op een heel team. Niet enkel Cindy, maar ook Hoppies partner Frederik Depoortere zijn trouwe helpende handen. Het team bestaat verder ook uit Valerie, Sylvie, Andy, Kimberly, Annelies en Gaetan. “Het kan hier best druk zijn. We hebben ook geïnvesteerd in nieuwe terrasmeubelen. De marktdagen zijn vaak voltreffers en er houden hier soms ook groepen halt: van fietsers tot liefhebbers van oldtimers.”

Eten wordt er niet geserveerd in Den Beer. “Ik ben een pintenverkoper”, zegt Hoppie onomwonden. “Maar ik ben vooral ook een sociale mens. Ik ben graag tussen de mensen en dat kan ik hier. En ook in ’t Plectrum waar dinsdag mijn vaste dag is. We hebben hier onze draai gevonden en zijn klaar voor de volgende jaren.” De Izegemse nachtburgemeester is tot rust gekomen. Al is dat relatief natuurlijk, als je nog iedere dag in de weer bent.