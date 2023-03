De Huifkar rouwt niet om het verlies van hun Bib Gourmand-label: “Speciaal menu naar aanleiding van 50-jarig bestaan”

Al 50 jaar verwennen chef Ronny Venus en zijn vrouw Ann Hoflack met plezier hun klanten in restaurant De Huifkar in Koksijde. Tijdens de uitreiking van de Michelinsterren raakte bekend dat hun zaak geen Bib Gourmand-label meer heeft. Dat laten Ronny en Ann niet aan hun hart komen. “We denken nog lang niet aan stoppen”, klinkt het vastberaden.

In 2014 kreeg restaurant De Huifkar het Bib Gourmand-label toegekend. Met het label wordt duidelijk gemaakt dat mensen voor een veertigtal euro drie volwaardige gangen naar keuze kunnen eten. Sinds dit jaar is De Huifkar het label kwijt. “Het was onze eigen beslissing”, verklaart gastvrouw Ann Hoflack. “Voor Michelin moet je aan een bepaalde prijs voldoen en dat lukt ons in huidige tijden niet. Wij willen kwaliteitsproducten leveren, dus dan kunnen we die quota niet halen. Misschien moet Michelin eens overwegen om hun Bib Gourmand-filosofie te veranderen.”

“We zijn niet bang om minder klanten te hebben zonder de Bib Gourmand-erkenning”, vervolgt chef Ronny Venus. “Het label is meer gemaakt voor starters. Wij hebben nog altijd een erg mooie beoordeling in de gids Michelin. Ook Gault & Millau is positief over ons, dus we willen zeker niet klagen.”

Liefde voor de job

Ondanks het verlies van hun Bib Gourmand-label zijn Ronny en Ann er nog steeds dankbaar voor. “We zijn begonnen met het restaurant op de markt in Koksijde en zijn dan naar ons huidig pand op de Koninklijke Baan verhuisd. Hier is er veel meer passage, dus dat is een andere manier van werken. Dankzij Michelin hebben we een erg goeie start gekend, dat vergeten we niet”, vervolgt Ronny.

Ronny nam het restaurant over in maart 1973, de opening vond plaats in juli 1973. Hun 50-jarig bestaan wil het hardwerkend koppel dan ook niet zomaar laten voorbijgaan. “We willen graag een speciaal menu van 50 euro samenstellen om ons jubileum te vieren”, verklapt Ronny. “We denken er zelfs aan om weer gerechtjes van vroeger te introduceren, al moeten we het allemaal nog concreet uitwerken. Kreeft in citroenboter is alvast onze specialiteit.”

“Mijn vrouw zal sowieso nog jaren verder doen, net als onze zoon die fulltime in de keuken staat”

De ijverige chef mag dan al bijna 74 jaar zijn, toch denkt hij nog lang niet aan stoppen. “Mijn vrouw zal sowieso nog jaren verder doen, net als onze zoon Bas die fulltime in de keuken staat. Ook onze dochter Kim springt in de weekends bij en zolang mijn gezondheid het toelaat, help ik graag mee. We hebben net de zaak helemaal vernieuwd, ik kan alles ook niet zomaar loslaten. Ik denk dus nog lang niet aan stoppen. West-Vlamingen zitten niet graag stil hé”, lacht Ronny. (LB)