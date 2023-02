De Gouden Leeuw is nu officieel een supporterslokaal van Remco Evenepoel

Elke Desmet is nu ruim één jaar de uitbaatster van café De Gouden Leeuw in de Oostrozebekestraat 79 in Meulebeke. In die tijd heeft ze al aardig haar stempel gedrukt op de weg die ze met haar horecazaak wil bewandelen.

“Meulebeke is sinds mensenheugenis een wielerminnende gemeente. De liefde voor de wielersport manifesteert zich niet alleen in het aantal weg- en veldcrosswedstrijden in de Berengemeente maar eveneens in het aantal supporterslokalen die hier ooit waren. Hier wilde ik nu de draad terug oppikken. Ik nam contact op met Patrick Evenepoel, de papa van Remco, met de vraag of ik een supporterslokaal voor zijn zoon mocht openen. In elke provincie heeft Remco een officieel supporterslokaal. Voor West-Vlaanderen is dit in Oudenburg. Toch kreeg ik de toestemming om als officieel bijlokaal te fungeren onder de noemer Remco’s supportersclub REV 1703 West-Vlaanderen”, klinkt het.

Het lidmaatschap kost 30 euro, 50 euro voor twee samenwonende personen. In ruil ontvang je een pakket met leuke gadgets en geniet je van het ledenvoordeel bij alle activiteiten die door de club georganiseerd worden.”