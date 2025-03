De Geverfde Vogel zoekt overnemer: “Mijn relatie is voor mij net iets belangrijker geworden”

Het dansen tot in de late – of beter gezegd vroege – uurtjes bij De Geverfde Vogel zal binnenkort onder een nieuwe uitbater plaatsvinden. Gilles Hubert (27) neemt na ruim twee jaar afscheid van zijn geliefd café.

Al als jobstudent kon je Gilles Hubert in De Geverfde Vogel vinden. Op 1 januari 2023 nam hij officieel de fakkel over van Robbert Vandaele. Hoewel Gilles van plan was om net zoals zijn voorgangers een tiental jaar het café uit te baten, zorgt een nieuwe liefde – genaamd Lorena Deceuninck (25) – voor andere prioriteiten.

“De focus op mijn privéleven begint belangrijker te worden. Vroeger had ik daar geen nood aan, maar sinds ik een vriendin heb, merk ik dat de combinatie van werk en relatie zwaarder weegt. Daarnaast spelen toekomstplannen een rol: we willen samenwonen en meer tijd voor elkaar vrijmaken. Met onze verschillende werktijden kunnen we momenteel slechts één avond per week samen doorbrengen. Mijn relatie is voor mij net iets belangrijker geworden, en daarom heb ik besloten afscheid te nemen van het nachtleven.”

“Met onze verschillende werktijden kunnen we momenteel slechts één avond per week samen doorbrengen”

Wanneer Gilles terugblikt op zijn jaren in De Geverfde Vogel, voelt hij bewondering voor alles wat op zijn pad is gekomen en voor de vele mensen die hij heeft leren kennen. “Ervoor had ik nog nooit een schroevendraaier vastgehouden en nu zet ik zelf chalets in elkaar! Het is ongelooflijk hoe snel de jaren zijn gegaan. Het heeft nooit echt als werken aangevoeld, ik keek juist uit naar de weekends en de drukke periodes. Ik ben verliefd geworden op de sector en op wat De Geverfde Vogel doet.”

“Het is ongelooflijk hoe snel de jaren zijn gegaan. Het heeft nooit echt als werken aangevoeld, ik keek juist uit naar de weekends en de drukke periodes”

“De sfeer is uniek. Iedereen kent elkaar, het voelt als een hechte vriendengroep, een echte community. We investeren bovendien altijd in goede dj’s, zoals Jeroen Delodder en Red D, en zorgen ervoor dat elke editie van bijvoorbeeld Sinksen, Fin d’Examen of de non-stop zevendaagse anders is, iets nieuws om mensen een reden te geven om af te komen. Het café sloot in het weekend ook ten vroegste om 7 uur ‘s ochtends. Voor de plakkers onder ons is de Vogel steeds een vaste waarde in Kortrijk.”

Gilles blijft het café onveranderd uitbaten tot er een overnemer is. “Idealiter blijf ik nog aan het roer tot het einde van Kortrijk Congé en kan er iemand in de tussentijd meelopen om vervolgens in een minder drukke periode op te starten.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gilles via 0467/02.76.62 of eens binnenspringen.