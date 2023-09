De Garre lanceert fles van negen liter (!) bier voor 40ste verjaardag: “Na een week al 100 bestellingen”

Staminee De Garre, verborgen in klein Brugs steegje, wordt volgend jaar in april veertig. De uitbaters nemen nu al een aanloop naar die verjaardag. “Klanten kunnen exclusieve flessen met Garre-tripel van negen liter bestellen, naar wens zelfs met hun naam erop”, zegt Carl Ascoop.

Het biercafé De Garre werd opgericht in april 1984 door de Brugse bierkenner- en liefhebber Guido Vandenbussche – de vader van chef kok Achim Vandenbusche – die ook jarenlang het bierrestaurant Den Dyver uitbaatte. In hetzelfde antieke Oud Vlaamse interieur zoals het er vandaag nog altijd is, serveerde hij er toen ook al het zware tripelbier De Garre, gebrouwen door brouwerij Van Steenberge in Ertvelde, met een alcoholvolume van maar liefst 11 procent. “Ik ben hier bij Guido beginnen werken in 1993 en heb in 1997 de zaak van hem overgenomen”, vertelt Carl Ascoop (49), die op vandaag nog altijd de uitbater is, samen met zijn uit Polen afkomstige echtgenote Gosia Pulit. “Eigenlijk heb ik hier doorheen de jaren zo weinig mogelijk veranderd. De mensen komen voor die sfeer van waar de tijd bleef stil staan, voor dat antieke, Vlaamse interieur met veel donker hout en smalle trapjes. De locatie, in een steegje bezijden de Breidelstraat is natuurlijk ook wel bijzonder. Toeristen moeten vaak zoeken en zijn dan erg uitgelaten als ze het gevonden hebben. En ook ons bekende bier De Garre, van het vat en geschonken in die typische glazen, is natuurlijk ook een van de grondvesten van ons succes. Gezien het hoge alcoholpercentage maken we nog altijd duidelijk aan de gasten om er zeker niet meer dan drie te drinken, en dan liefst rustig en met een hapje erbij.”

Al 100 bestellingen

Maar De Garre wordt dus binnenkort veertig jaar jong. Meer bepaald op 21 april 2024. “Voor die gelegenheid laten we samen met brouwerij Van Steenberge limited edition flessen, niet meer dan driehonderd in totaal, maken met een inhoud van maar liefst negen liter Garre-tripel. Die kunnen nu al besteld worden. Een fles waarin je je eigen naam laat graveren kost 300 euro en zonder naam is dat 250 euro. Na een week hebben we al honderd bestellingen. Op 31 december stopt de bestelperiode om de productie op te starten. We zien het als een mooi item om met vrienden van te genieten ter gelegenheid van onze veertigste verjaardag”, besluit Carl Ascoop.