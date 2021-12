De Drie Ridders na zes maanden al in Gault&Millau: “Mooie beloning”

Restaurant De drie Ridders van Bart Van Renterghem (23) en Emily Bauden (24) is zes maanden open, maar haalt nu reeds een vermelding binnen in de nieuwste gids van Gault & Millau. Een mooie prestatie voor dit jonge koppel dat nog geen jaar geleden dit karaktervolle pand kocht.

In de nieuwe editie 2022 van Gault & Millau die op maandag 13 december werd voorgesteld, krijgt ‘De drie ridders’ een score van 12 op 20. Vier dagen later kijken Bart en Emily hier nog altijd met enige fierheid naar.

“Kijk, op 29 december vorig jaar werden wij eigenaar van dit prachtige pand, op 8 mei openden we ons terrasconcept en op 10 juni is het restaurant opengegaan”, vertelt Bart Van Renterghem. “We hebben vrienden die drie jaar bezig zijn en die nog niet in de gids staan. De nieuwe editie vermeldt 135 nieuwkomers en daar staan wij toch maar mooi tussen! Het ware ongepast om deze mooie erkenning niet te appreciëren! Zo vroeg in onze carrière is dit een beloning voor ons harde werk. We zijn ambitieus en sowieso levert dit mooie publiciteit op. Alleen al het feit”, glimlacht Bart, ”dat er via jullie medium aandacht wordt aan besteed.”

Seizoensgebonden

In avondrestaurant De Drie Ridders’ die verspreid over 4 à 5 tafels tot vijftien couverts aanbiedt, wordt niet à la carte gegeten, maar levert de bezoeker zich over aan een seizoensgebonden menu van de chef. Bart en Emily doen alles met hun tweeën. Om hun gasten de perfecte avond te kunnen bieden, zijn ze open van donderdagavond tot maandagavond. Hoe ze de voorbije (corona)periode gewerkt hebben, vragen we hen.

“We kunnen zeker niet klagen”, stelt Emily. “Ik zou zeggen: op vier avonden na, hebben wij elke avond een goede bezetting gehad. En mensen komen soms van ver om bij ons een fijne avond door te brengen.”

Verlof

Restaurant De Drie Ridders is nog open tot en met kerstavond en gaat er nadien even tussen uit. “We hebben lang gewikt en gewogen “, zegt Bart. “Het is nog een ietwat onzekere periode en een aantal zaken zijn vaag. Oud en nieuw vieren, doe je bij wijze van spreken de hele nacht. Dat zal dit jaar niet kunnen. Open zijn of sluiten, beslis je ook niet een dag op voorhand. En zo kiezen we dit eindejaar voor de familie die we soms al lang niet meer gezien hebben. Op donderdag 13 januari zijn we er opnieuw met onze vernieuwde menukaart. Ondertussen wensen we iedereen een heel fijn eindejaar!”

(AB)