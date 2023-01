De dierenrechtenactivist die zelf slager werd: Benoit maakt plantaardige ribbetjes en worsten

Benoit Van den Broeck, in een niet zo ver verleden een van de drijvende krachten achter dierenrechtenorganisatie Animal Rights, maakt vandaag vegan ribbetjes, kippenstukjes en steak. The Vegan Butcher’s Choice levert aan huis in België en verzorgt plantaardige cateringactiviteiten allerhande. “Vandaag is de meerderheid van de bevolking bereid om minder vlees te eten. Een positief iets.”

Benoit Van den Broeck (43) uit Tielt was in niet zo ver verleden samen met Nadine Lucas het gezicht van dierenrechtenorganisatie Animal Rights in Vlaanderen. Ze maakten spraakmakende undercoverreportages, onder meer in West-Vlaamse slachthuizen om dierenleed in de vleessector aan te kaarten. Benoit was toentertijd de nagel aan de doodskist van de vleessector, vandaag is hij zélf slager. Samen met zijn vrouw Federica Boddi (31) runt hij in Brussel The Vegan Butcher’s Choice.

“We zijn in maart 2019 gestart met ons bedrijf”, begint Benoit. “We zijn klein begonnen in een gedeeld atelier in Brussel. Helemaal vanaf nul hebben we alles zelf gedaan en geleerd. Vandaag hebben we twee werknemers in dienst, zijn we verhuisd met ons bedrijf en zijn zowel de recepten als het aanbod enorm ontwikkeld. Ons atelier barst alweer uit zijn voegen, waardoor een nieuwe verhuis zich opdringt. Maar al draait ons bedrijf goed, we hebben sinds onze start zowel de corona- als de energiecrisis meegemaakt. Die tweede is nog bezig, dus we wachten nog even af.”

Kleine overwinningen

The Vegan Butcher’s Choice profileert zich als ambachtelijk producent van vegan vlees- en kaasvervangers. “Die vormen ook de basis van onze cateringactiviteiten. We verzorgen zowel feesten als catering voor bedrijven. Brussel is een grootstad, net zoals veel andere grootsteden lopen we hier wat voor op het platteland. We mogen veel bedrijfscatering doen. Waarom die bedrijven voor ons kiezen? Uiteraard voor de kwaliteit, maar ook om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het mooiste compliment is dat ook omnivoren onze gerechten weten te smaken.”

Worsten, brochettes, steaks en burgers: Benoit en co maken ze plantaardig. © Instagram

“Voor mij geldt wat voor elke idealist geldt, en zeker voor mezelf met mijn activistische achtergrond: de verandering gaat veel te traag. Maar langzaam aan de weg timmeren en je niet blindstaren op negatieve zaken werkt ook voor mij. Het zijn de kleine overwinningen die tellen. Iets positiefs betekenen voor de maatschappij. Er is een transitie bezig in onze op vlees gefocuste maatschappij. Dat staat vast. Mensen staan veel meer open voor alternatieve produc(en)ten dan voor de wantoestanden die dierenrechtenactivisten aanklagen. Mensen sluiten hun ogen daarvoor, want de beelden zijn te hard om aan te zien. Aan de andere kant merken we wel dat de meerderheid van de bevolking bereid is om minder vlees te eten. Een positieve kentering.”

Uniek concept

Voor The Vegan Butcher’s Choice haalden Benoit en Federica hun inspiratie over de plas. “Elders, zoals in de VS en Londen, staan ze veel verder dan wij. In België is ons concept van producent van vegan vervangers en cateraar uniek. Misschien zelfs ook in Europa.”

In de webshop van The Vegan Butcher’s Choice is voor elk wat wils te vinden. Van pure stukken vlees tot alternatieven voor de klassieke lasagne, vol-au-vent en bolognesesaus. “Wij zijn heel transparant in onze gerechten. We gebruiken hoogwaardige ingrediënten en al onze waren zijn 100 procent plantaardig. Onze producten zijn online te bestellen via onze webshop en we hebben ook in Brussel een shop. Of onze vegan vleesvervangers ook hun weg vinden naar West-Vlaanderen? Absoluut. Net als overal in België komt het besef dat mensen kunnen veranderen. Als een oude, bejaarde, vrouw vlees kan bannen uit haar dieet, dan kan iedereen dat. Al gaat dat stapjesgewijs.”