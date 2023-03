De Brasserie is nu De Gouden Hopper

De Markt van Waregem is opnieuw een horecazaak rijker. Stephanie Fernandez en Emmanuel d’Haene uit Otegem openen brasserie De Gouden Hopper.

Wat in een ver verleden het Radio 2-café was en recenter als De Brasserie en de pop-up van café ’t Peerdeke door het leven ging, heeft een nieuwe invulling. Stephanie Fernandez (29) en Emmanuel d’Haene (42) openden onlangs brasserie De Gouden Hopper op de Markt in Waregem. Stephanie was in het verleden uitbater van een horecazaak en werkte nu al even in een Kortrijkse zaak. Maar het kriebelde om zelf iets nieuws te starten.

“Nu en dan bezochten we een geschikte locaties, maar met dit pand hadden we meteen een klik toen we hier in de eindejaarsperiode passeerden. De inrichting was top, dus daar moeten we niets aan veranderen. We zagen meteen veel mogelijkheden”, vertelt Stephanie, die de keuken voor haar rekening neemt. Emmanuel is loodgieter en elektricien, en springt elke namiddag bij in De Gouden Hopper.

Bij De Gouden Hopper kan je terecht voor simpele maar lekkere Belgische keuken. “De kaart is zeer uitgebreid, met onder meer stoofvlees, ribbetjes en vol-au-vent. Maar ook croques en salades staan op het menu, net als een vaste dagschotel”, klinkt het. “De eerste reacties zijn heel positief. De mensen zijn blij dat er op deze locatie weer een horecazaak te vinden is.”

Het restaurant – een hopper is een speelgoedpaardje, een knipoog naar Waregem Koerse – gaat elke dag, behalve woensdag, om 10 uur open. Op zaterdag openen de deuren al om 6.30 uur, vanwege de wekelijkse markt. In de week en op zondag sluit De Gouden Hopper om 22 uur. Op dinsdag om 18 uur, op vrijdag en zaterdag om 23 uur. (PNW)