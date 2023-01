De Boucherie opent de deuren in Jonkershove: “Gastronomie en betaalbaarheid combineren”

In de Merkemstraat openden Nicolas Depoortere en Melissa Casier de deuren van De Boucherie. In hun restaurant annex feestzaal serveren ze elke maand een viergangenmenu, kan je terecht voor alle vormen van catering en zal Nicolas in zijn atelier ook vleescolli’s samenstellen.

In de voormalige Oude Bakkerij openden Nicolas en Melissa De Boucherie. Een knipoog naar hun vorige zaken Traiteur Le Boucher en Bistro P’tit Boucher. “We zijn heel tevreden over het openingsweekend waarbij we de geboorte van onze jongste zoon Rémi in de kijker hebben gezet”, vertelt Nicolas Depoortere (34). Hij en zijn vrouw Melissa Casier (34) hebben drie zonen. Naast Rémi is er nog Mathis en Loïc. Drie en een half jaar geleden moest het gezin veel te vroeg afscheid nemen van Loïc. In september vorig jaar kwam jongste telg Rémi erbij.

Thema-avond

Na een geslaagd openingsweekend pakt De Boucherie vrijdag 13 januari uit met een eerste thema-avond. “We werken uitsluitend op reservatie. Dat laat ons toe om een scherpe prijs aan te bieden en heel planmatig tewerk te gaan. Dit komt de beleving en de afwerking ten goede en er is weinig verspilling. Naar personeel toe kunnen we steeds een juiste inschatting maken. Bij onze gerechten kijken we telkens voor passende wijnen. Gastvrouw Melissa en ik willen de klanten soigneren met een combinatie van gastronomisch en betaalbaar eten. Voor andere thema-avonden kan je trouwens op de hoogte blijven door in te schrijven op onze nieuwsbrief.”

Eigen atelier

Het restaurant is telkens open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag met per maand een vast viergangenmenu. Naast het restaurant is er een ruime feestzaal. “Alles is hier mogelijk: brunchen, thema-avonden, trouwfeesten, babyborrels, jubilea, verjaardagen, workshops, koffietafels, bedrijfsfeesten, teambuildings, enzovoort. We bieden offertes op maat aan en houden rekening met ieders smaak en budget. Als extra troef is er een mooi terras en grote speeltuin voor de kinderen. De agenda was nog leeg toen we begonnen, maar we zien het als een voordeel om van nul te starten. Intussen lopen de eerste reservaties vlot binnen.”

Alle voorbereidingen gebeuren in Nicolas’ atelier. “Daar versnijden we zelf ons vlees. Zo kan je binnenkort côte à l’os en andere soorten vlees en gevogelte rechtstreeks bij ons verkrijgen. Dit wordt dan vacuüm getrokken waardoor het lang kan bewaren in de diepvries. We noemen dit een vleescolli, die we per seizoen aanpassen. Verder bereiden we in het atelier onze afhaalformules, zoals tapasplanken. Je kan ook steeds de maandmenu’s en kant-en klare gerechten afhalen”, besluit Nicolas.