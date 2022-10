De Boksneuze-Feesthuyz de Stoasje heeft het beste terras van West-Vlaanderen

Symo Parasols, leverancier van professionele parasols, ging dit jaar, naar aanleiding van hun negentigste verjaardag, op zoek naar ‘Het Beste Terras van Vlaanderen’. Hiermee wilden ze, samen met hun sponsor Duvel, de horeca na de coronaperiode een hart onder de riem steken. Met als belofte een onvergetelijk feest en eeuwige roem.

Iedere horecazaak in Vlaanderen die een terras heeft, kon zich registreren. In elke Vlaamse provincie werd één winnaar verkozen tot Beste Terras. Café De Boksneuze in de Statieplaats won deze titel voor West-Vlaanderen met 1181 stemmen. “En meteen ook de meeste stemmen van de vijf Vlaamse provincies,” zegt Karien Vermote trots. “Oost-Vlaanderen had 889 stemmen. In West-Vlaanderen waren een 40-tal zaken ingeschreven.”

Bij een wedstrijd horen uiteraard prijzen. “We krijgen de award en een parasol met ‘Beste Terras van Vlaanderen’. Vandaag is er ons overwinningsfeest, in samenwerking met Duvel. Klanten krijgen drankbonnen, boterhammen met gehakt en Filip gaat rond zoals altijd op zondag met de tapasplank.”

Klantenfeest

De Boksneuze bestaat intussen 17 jaar, Feesthuyz de Stoasje bestaat 15 jaar. Voor het klantenfeest werd gevraagd vooraf in te schrijven. “We verwachten veel volk,” zegt Karien, “er zijn veel inschrijvingen binnengekomen. Het is ook door onze klanten dat we gewonnen hebben. Via oproepen op social media hebben we massa’s stemmen binnengehaald. We zijn blij dat we hen met dit klantenfeest kunnen bedanken.”

Horecazaken die een slag willen doen naar de award van beste terras van Vlaanderen kunnen zich nu al registreren voor de editie van 2023. Dat kan via www.besteterras.be. Om het beste terras van West-Vlaanderen te bewonderen en uit te proberen moet je in de Statieplaats 8/10 zijn bij Karien en Filip van De Boksneuze-Feesthuyz de Stoasje. (JW)