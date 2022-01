David en Luna starten met Bar Doxx in Ingelmunster: “We zijn iedere dag open”

Op vrijdag 28 januari openen David en Luna hun nieuwe zaak Bar Doxx in de Bruggestraat 337 in Ingelmunster, op de grens van Ingelmunster en Meulebeke. Er is zelfs geen sluitingsdag, de zaak is iedere dag open.

Ken je nog café ’t Leestje in Ingelmunster? De oudere generatie ongetwijfeld wel, maar voor de jeugd zal deze zaak niet meer zo bekend zijn. Het was de zaak van Paula, die jarenlang het café openhield in een oudere woning langs de baan. Daarna bouwde het echtpaar een gloednieuw café met vooraan een heel ruime parking. Toen het echtpaar overleed, kwam deze zaak in handen van de kinderen. Men verhuurde de zaak. De voorbije jaren was er meer dan één discotheek gevestigd.

Nu komt daar verandering in. De nieuwe gezichten David (23) en partner Luna (23) uit Roeselare besloten te gaan voor een concept, met tijdens de week ’s middags een lunch en ‘s avonds een tapasbar. Tijdens het weekend kan je na 22.30 uur wel eens dansen, maar het is helemaal niet meer de bedoeling dat het op dat moment een discotheek wordt.

Goede ligging

David kreeg de liefde voor de horeca mee van zijn ouders, die jarenlang een zaak hadden in Roeselare. Zijn broer houdt daar al zes jaar een zaak open in het centrum. David stak in zijn vrije tijd vaak een handje toe. Na de schooljaren werkte hij in de Peugeot-garage in Roeselare en daarna begon hij als zelfstandige in de autohandel, ook in Roeselare. Het moment was echter aangebroken om ook iets te doen in de horeca.

Dit gebouw heeft een ideale ligging en is te mooi om leeg te laten staan

“Dit pand in Ingelmunster sprak mij direct sterk aan, door de ligging dichtbij Meulebeke, Izegem en Ardooie. Positief is ook de ruime parking. Zo’n gebouw is te mooi om leeg te laten staan”, vertelt David enthousiast over zijn horecaplannen. “Ik wil van deze plaats de place to be maken in de regio. Tijdens de week ben je hier ’s middags welkom om te lunchen en ’s avonds voor een tapasbar. Tijdens het weekend mag je na 22.30 uur gerust eens dansen. Ik wil wel nog even duidelijk vermelden dat we geen discotheek worden, maar dat dansen als ontspanning wel mogelijk is.”

Kort en krachtig

Volgens David hebben de mensen nood aan wat zij bieden. “Ik denk dat de pandemie bijna voorbij is. Door corona moesten de mensen al veel missen. Iedereen kijkt uit naar wat ontspanning”, zegt David, die samen met zijn partner koos voor Bar Doxx. Waarom deze naam? “Het is kort en krachtig. Er zit niet echt betekenis achter. Wij vonden dat een mooie naam en dus moesten we niet verder zoeken. Waar ik binnen vijf jaar wil staan? Nog altijd mijn zaak hebben op dezelfde locatie, met een vast cliënteel en goede personeelsleden. We zullen daar alvast keihard voor werken. Akkoord, we zijn iedere dag van de week wel open, maar we zijn nog jong hé. Daar kunnen we dus wel tegen”, besluit David, die de zaak verder combineert met zijn autohandel. “In de autosector werken we nu vooral met afspraken. Ik moet dus niet constant daar aanwezig zijn.”