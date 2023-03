David Chapelle baat vanaf 1 april De Zon in Dranouter uit: “Dit café móést weer open”

Wie Dranouter zegt, zegt café De Zon. Het café recht tegenover de kerk, waar ooit het festival van Dranouter startte, opent opnieuw de deuren op 1 april. David Chapelle (26) wordt de nieuwe uitbater. “In een ander café zou ik niet begonnen zijn. Maar dit is een café in Dranouter en ook nog eens een café met naam en faam. En dat moet gewoon open zijn.”

In De Zon stichtten Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander hun folkclub, waaruit later het folkfestival ontstond. Elke jaar opnieuw tijdens het festival springt zowat elke festivalganger binnen in het café. “Ik deed dat ook, vooral toen ik hier woonde”, zegt David. “Gelijktijdig met het festival is er echter ook altijd Reggae Geel, en als jonge kerel wou ik mijn favoriete muziek niet missen.”

Volkscafé

David leerde het festival echt kennen toen hij bij diverse horecazaken in Heuvelland aan het werk ging.

“In zaken als de Heksestoel, de Musette en de Bralle heb ik het vak geleerd en ook voor mezelf uitgemaakt dat mijn hart in de horeca ligt. Maar toen was er corona. Noodgedwongen koos ik voor een job in de bouw. Al vlug bloedde mij hart en overwoog ik een terugkeer naar de horeca. En het werd dit legendarisch café in Dranouter.”

“Het blijft een volkscafé. Jong en oud samen gezellig aan de toog”

David blijft houden aan de traditie om van het café een volkscafé te maken. “Iedereen is hier welkom. Jong en oud, samen gezellig aan de toog. Ook de toerist sta ik graag te woord met wat duiding over de bezienswaardigheden van dorp en streek. Hen serveer ik graag ons lokaal bier Borelle.”

Verenigingen welkom

Lily Debruyne was meer dan twintig jaar het gezicht van het café. Tot april van vorig jaar werd het café opengehouden door Sally Meysman, die ondertussen verantwoordelijke werd van Peace Village in Mesen. “Ik denk wel dat de vaste stamgasten vlug weer de weg naar het café gaan vinden. Ook de Nouterse verenigingen zijn hier opnieuw welkom.”

Eenmaal de eerste weken achter de rug zijn, plant David een aantal nieuwigheden. “Volksspelen bijvoorbeeld, dat hoort in een volkscafé. Net als het interieur, dat iedereen het gevoel moet geven thuis te zijn.”

Ondertussen gokt David op het meest besproken onderwerp aan de toog: “Zonder twijfel de werken in Dranouter, met de gok naar de datum van de start hier in het dorp. En ook waar de werken zullen starten.” David kijkt alvast uit naar het einde van die werken. “Dan krijgen we wat meer ruimte vooraan om een terras te plaatsen.”

Café De Zon, Dranouter, elke dag vanaf 10 uur, sluitingsdagen dinsdag en woensdag.