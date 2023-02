Dave Trio staat 25 jaar achter toog van café Transit: “Hier wordt het woord ‘club’ nooit in de mond genomen”

Dave Trio houdt 25 jaar café Transit open op de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Om dit zilveren jubileum te vieren, organiseerde de patron op zaterdag 4 februari een feest in het café. Dave is naast cafébaas ook voorzitter van The Green Devils, een supportersvereniging van Cercle Brugge.

Dave Trio (52) rolde 25 jaar geleden eerder toevallig het caféleven in. “Mijn mama Daniella heeft nog café Burgerwelzijn aan het station van Zedelgem opengehouden. Destijds heb ik in dat café minivoetbalploeg De Welzijnsboys opgericht. Toen mijn moeder stopte met het café, moesten we op zoek naar een nieuw lokaal. Zo zijn we hier in café Transit terecht gekomen. Dat werd toen nog gerund door Simonne en ‘Bimbo’. De naam van de minivoetbalploeg veranderde in Transitshotters. Maar na een tweetal jaar moesten de uitbaters stoppen met het café. Omdat ik het niet zag zitten om weer nieuwe voetbaltenues en -zakken te bestellen, besliste ik om het café zelf over te nemen. De eerste twee jaar heb ik het café gehuurd, toen heb ik het gekocht. Samen met mijn gezin woon ik bij het café”, begint Dave. Voor hij cafébaas werd, was hij actief in de bouw.

Vast cliënteel

Hoelang het café al bestond voor hij er patron werd? “Goh, daar kan ik niet op antwoorden. Ik weet van mijn vader Julien dat het café er al was in zijn jeugd. Zelf zal ik het café voortzetten zolang mijn gezondheid en de tijd dat toelaten. Want de kosten zijn enorm gestegen en het cafélandschap is erg veranderd. De jeugd gaat niet meer uit zoals dat vroeger wel het geval was. Ik heb het geluk dat ik kan rekenen op een vast cliënteel. de ‘oude garde’ zoals we dat in de volksmond noemen. En ik doe het natuurlijk ook nog heel graag. Wat het geheim is van een goeie cafébaas? Het is een cliché, maar horen, zien en zwijgen.”

“Omdat ik het niet zag zitten om nieuwe voetbaltenues te bestellen, nam ik café Transit over”

The Green Devils, een supportersvereniging van Cercle Brugge, heeft ook zijn lokaal in café Transit. Cafébaas Dave is voorzitter van de vereniging. “Dat wij een supporterslokaal werden, kwam eigenlijk op vraag van de klanten. Al was ik ook wel al een vurig supporter van Cercle. Nochtans groeide ik op in een blauw-zwart nest. Maar ik wou tegen tjok doen. Al is dat maar de halve waarheid. Toen ik eens naar een derby ging kijken, zag ik hoeveel ambras de supporters van ‘die flauwe’ maakten en hoe familiaal het er aan toe ging bij de Cercle-supporters. Dat sprak mij enorm aan”, vervolgt de cafébaas die groen-zwart ook al liet vereeuwigen op zijn lichaam in de vorm van tatoeages. En als je toogklant Dirk mag geloven, draagt de cafébaas ook groen-zwarte slips en sokken…

Darts en biljart

Café Transit telt ook enkele cafésportverenigingen. “We hebben zowel een darts- als een biljartvereniging. Schrijf zeker niet darts- of biljartclub, want hier wordt het woord ‘club’ niet in de mond genomen, behalve nu eens voor dit interview. Maar anders komt dat woord niet over mijn lippen. Al tonen we wel de voetbalwedstrijden van ‘die flauwe’, net zoals alle voetbalwedstrijden. Iedere supporter is hier ook welkom, het is niet omdat we een Cercle-café zijn dat we anderen buitensluiten. Cercle Brugge is een familiale ‘Vereniging’, wij sluiten niemand uit.”