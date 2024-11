“Dat huwelijksaanzoek vergeten we nooit”: Carine en Christian zoeken na 25 jaar overnemer voor hun bekende frituur Klein Kasteeltje in Diksmuide

Sinds 1 november zijn Carine Van Hessche (56) en Christian Vanderheyden (58) liefst 25 jaar de gezichten van de gerenommeerde frituur Klein Kasteeltje in Diksmuide. Nog elke morgen kloppen ze met plezier hun mayonaise, schillen ze vol overgave aardappelen en maken ze vol-au-vent met passie, maar het labeur begint te wegen. Dus zet het koppel zijn zaak met twee appartementen te koop.

Carine en Christian zijn al veertig jaar actief in de horeca. Ze startten er als jobstudent en waren daarna lange tijd allebei aan de slag in de horecazaak Carrousel in Nieuwpoort, waar hij chef-kok en zij zaalverantwoordelijke was. Een eigen zaak was een gedeelde droom die 25 jaar geleden realiteit werd. “Christian wilde het al langer doen, maar ik hield de boot wat af”, vertelt Carine toen hij met het idee om een frituur over te nemen op de proppen kwam. “Onze zonen Wouter en Lieven waren toen nog maar 2 en 3 jaar. Uiteindelijk ging ik overstag en namen we de bekende frituur Lilian rechtover ’t Saam in de Cardijnlaan over. Dat was een barakje dat we al snel Klein Kasteeltje noemden, verwijzend naar het Esenkasteel hier vlakbij. Op 1 november 1999 openden we onze zaak. De klanten waren dat niet gewoon, want frituur Lilian sloot telkens op een feestdag. We drukten direct onze stempel.”

Krekelkroket

Het gerucht deed de ronde dat de omleidingsweg via de industriezone Heernisse zou lopen, met een rotonde aan de verkeerslichten in de Woumenweg. Frituur Klein Kasteeltje dreigde daardoor te moeten verdwijnen. Carine en Christian kochten een pand aan de overkant van de straat en dat zou later een goede zet blijken. “We huurden het lapje grond waarop de frituur stond van het stadsbestuur. Dat verlengde plots onze vergunning niet meer omdat het geen losstaande frituren meer wilde”, vertelt Christian. “We kregen ruimschoots de tijd om een oplossing te vinden en we lieten het eerder aangekochte pand verbouwen tot een opvallende zaak, met daarboven twee appartementen.”

“Alles begint met een goede patat. Wij kiezen voor bintjes”

Klein Kasteeltje geniet na 25 jaar een enorme naambekendheid en daar zijn verschillende redenen voor. Het koppel kiest voor een persoonlijke aanpak. “Bij onze vaste klanten weten we vaak al wat ze gaan bestellen nog voor ze iets gezegd hebben”, lacht Carine. “Onze huisbereide vol-au-vent is al 25 jaar een klassieker en is vandaag nog altijd het populairste gerecht. We zijn ook trots op onze zelfgemaakte sauzen zoals mayonaise, cocktail en tartaar. We zijn dan wel een frituur, we leggen de lat hoog. We zetten in op hygiëne en netheid en zorgen voor comfortabele zithoeken. Het geheim zit natuurlijk in onze krokante frieten zelf. Het begint met een goede patat. Wij kiezen voor bintjes”, klinkt het.

Uiteraard zagen de twee hun frituur evolueren. “Vroeger bestelden onze klanten elk hun eigen bak frieten met snack, terwijl er nu vaak gedeeld wordt”, merkt Carine op. “Ook wij gingen mee in de trend van vegetarisch eten. Zo lanceerden we ooit de krekelkroket, die we toch een paar jaar op onze kaart lieten staan, maar die nu niet meer verkrijgbaar is. De wormenkroket was dan weer een brug te ver. Wat nu vooral in trek is bij niet-vleesliefhebbers, zijn de broccolinuggets en de aspergekroketten.”

Herinneringen

En dan zijn er nog de talrijke herinneringen. “Dat huwelijksaanzoek zal ik toch niet snel vergeten”, lacht Christian, terwijl hij eraan terugdenkt. “Een man haalde zo’n plastic ring uit onze kauwgomautomaat, ging op één knie zitten en vroeg zijn vrouw ten huwelijk in een volle frituur. Gelukkig zei ze ‘ja’. De twee zijn nog altijd getrouwd én klant hier. Er zijn hier ook al mirakels gebeurd. Drie keer al kwam een klant binnen met een wandelstok of kruk en vertrok die zonder (lacht luid). We surfen dikwijls mee in het leven van de mensen die over de vloer komen. Een lach en een traan, maar aan roddelen doen we niet mee.”

Het koppel met hun twee zonen in de beginperiode. © repro GUS

De jaren van hard werken beginnen steeds meer te wegen op Christian en Carine. Daarom zetten ze hun frituur te koop bij Immo Francois voor 1.450.000 euro. De toekomstige eigenaar is niet verplicht om de frituur te behouden. “Het is een fantastische zaak, maar we kunnen het fysiek steeds moeilijker aan. Een deadline hebben we onszelf niet vooropgesteld. Dat zal afhangen van hoe vlot de verkoop gaat. Op 1 november vierden we alvast ons zilveren jubileum en nu zien we wel.”

(Gudrun Steen)