Dario Dehaeze, al 5 jaar ambassadeur ‘33 Masterchefs’: “Horeca zit in het bloed”

Al generaties lang is Au Beau Jardin een vertrouwd klinkende naam in Rekkem. Wat ooit een volks cafeetje was, is onder chef-kok Dario Dehaeze geëvolueerd naar een eigentijds restaurant met een brasserie en meerdere banketzalen.

Overal in de horecazaak van Dario Dehaeze (52) staat de foto van het oude café Au Beau Jardin van zijn grootouders centraal. “Dit om niet te vergeten waar we vandaan komen”, blijft de Rekkemse chef-kok de familiale historiek indachtig.

“Ik ben gepokt en gemazeld in de horeca. Als kind draaide ik kroketjes voor mijn grootmoeder. In haar café kookte ze voor trouwfeesten en begrafenissen. ‘Serveer de klanten goede marchandise. Zorg ervoor dat ze genoeg hebben en dat ze content zijn’, zei ze steeds. Die principes ben ik altijd trouw gebleven.”

“Horeca is voor ons een echte familieaangelegenheid. Mijn grootouders en mijn ma stonden hier achter de toog. Ikzelf en mijn broer Steven, die restaurant Culinair in Lauwe runt, zijn kok van opleiding. En met mijn zoon Dionys, die als kok werkt bij La Cravache, lijkt de opvolging verzekerd.”

Levenswerk

“In Au Beau Jardin serveren we gerechten uit de traditionele Belgische keuken met een moderne toets. In de keuken kan ik rekenen op jonge medewerkers, die werken met nieuwe technieken. Ik blijf verder investeren om mijn restaurant up tot date te houden. Doorheen de jaren hebben we ons gespecialiseerd in kleine feesten en banketten voor een 60-tal personen.”

“Er heerst immens veel vriendschap en openheid bij de ‘33 Masterchefs’”

Het succes van Au Beau Jardin heeft Dario in belangrijke mate te danken aan zijn echtgenote Aspasia Verpoort en zijn uitstekende equipe. “Want alleen kan ik het niet. Ik ben heel dankbaar dat mijn madame me in alles volgt en altijd klaar staat. Au Beau Jardin is ons levenswerk dat we samen opbouwen. Bovendien heb ik het geluk om te werken met mensen die hier al 10, 15 jaar en langer aan de slag zijn, wat vrij uniek is in de horecawereld. Ze zijn familie geworden, samen hebben we heel wat watertjes doorzwommen.”

Galabanket

Dario Dehaeze is sinds 2011 lid van de ’33 Masterchefs of Belgium’, de oudste gastronomische beroepsvereniging van ons land. “Een vereniging waar je niet zomaar binnenraakt”, weet hij. “Ik werd door mijn twee peters Koen Devos van La Cravache in Rekkem en Lieven Demeestere van Arenberg in Heverlee voorgedragen als Compagnon de la Toque Blanche. Het ambacht staat er centraal. Je moet je plaats verdienen en bewezen hebben dat je een goede chef-kok bent met respect voor de terroir, de producten en de seizoenen.

Sinds 2017 mag hij zich culinaire ambassadeur noemen. “Men vroeg me toen om een banket te organiseren voor onze beroepsvereniging. Na afloop kreeg ik de vraag om culinaire ambassadeur van de ‘33 masterchefs of Belgium’ te worden. Het is een tussenstap naar de titel van meester-kok, al is dat laatste geen doel op zich. Op ons jaarlijks gastronomisch galabanket ‘De Grote Nacht’ mag ik, gehuld in witte cape, samen met de meester-koks de genodigden ontvangen. Geloof me, dat is een hele eer.”

“Met de collega’s komen we maandelijks samen om de problematiek binnen onze sector te bespreken, nieuwe producten te ontdekken, om wijnen te degusteren… Mijn hart ligt bij de ’33 Masterchefs’. Er heerst immens veel vriendschap en openheid. Iedereen springt voor mekaar in de bres. Je kan rekenen op heel veel steun en je kan terugvallen op de ervaring van de éminences grises binnen onze vereniging”, besluit de culinaire ambassadeur.

(CB/foto WO)