Danstempel Poco Loco in Heule heropent na anderhalf jaar de deuren

18 maanden lang bleef het er donker, stil en vooral erg verlaten maar vanaf vrijdag mag het opnieuw. De Heulse danstempel Poco Loco opent opnieuw de deuren en dat zullen ze in Kortrijk geweten hebben. “De mensen staan te trappelen om hier volledig los te gaan”, glundert zaakvoerder Eddy Vens (53).

Eddy ‘Eddytje’ Vens is de Poco Loco en de Poco Loco is Eddy. Geen enkele plaats in en rond Kortrijk die zo het nachtleven heeft weten te bepalen als de nachtclub in de Kortrijksestraat. “In maart 2020 moest ik de deuren dichttrekken en dat hakte er keihard op in”, klinkt het bij de clubeigenaar. “Ik ben en blijf een mens van het nachtleven, een mens die opleeft als de klanten hier compleet uit hun dak gaan en dat mocht allemaal niet meer. Keer op keer kijken naar de persconferenties waaruit uiteindelijke iedere keer opnieuw bleek dat men het nachtleven viseerde.”

Feestende jongeren… thuis

“Vaak leek het er zelfs op dat ze ons alle schuld in de schoenen wilden schuiven en dat we verantwoordelijk waren voor alle leed in de wereld. Ik vulde mijn dagen met het herinrichten van de zaak, het opfrissen van bepaalde dingen en poetsen. Er waren momenten dat het stof geen tijd had om op de grond te vallen of het was al opgeveegd. Als ik dan ‘s avonds even op Facebook ging kijken, dan zag ik beelden van feestende jongeren bij elkaar thuis. Dat mocht allemaal maar wij moesten dicht blijven. Mijn moreel was nooit zo laag maar toch weigerde ik de handdoek in de ring te gooien.”

Nog niet vergeten

Tijdens het laatste overlegcomité zat Eddy in de wagen, waar hij de beslissingen kon volgen op de radio. “Code Oranje! Nooit geweten dat iets me zoveel plezier zou kunnen geven”, lacht hij. “We mochten er opnieuw invliegen en dat moesten ze mij geen twee keer zeggen. Ik belde meteen mijn leveranciers op, begon met de voorbereidingen van een heropeningsevent en in geen tijd werd ik bedolven onder de berichten en telefoontjes. Mensen willen feesten en mensen willen dat vooral doen in de Poco Loco. Het doet me deugd te zien en horen dat ze mij nog niet vergeten zijn, een gevoel dat ik deel. Mijn klanten zijn alles voor mij en ik zal ze met open armen opnieuw ontvangen. Laat ons nu vooral positief naar de toekomst kijken en we kruisen de vingers dat de donkere dagen achter ons liggen.”