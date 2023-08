Danscafé LOCO opent vrijdag de deuren met eigen energiedrankje

In de Verwerijstraat in Roeselare opent vrijdag danscafé LOCO de deuren. Het pand waar vroeger De Loods huisde, onderging de voorbije zeven maanden een metamorfose. “We willen dat LOCO een goede naam heeft”, zegt zaakvoerder Stefaan Cotteny.

Wie graag een stapje in de wereld zet, kan dat vanaf vrijdag in LOCO in Roeselare. “Roeselare heeft echt behoefte aan een danscafé waar je ook ’s nachts nog volop kan uitgaan”, zegt uitbater Stefaan Cotteny. Hij runt enkele krantenwinkels en is medezaakvoerder van Drankendiscount Roeselare. Stefaan liet zijn oog vallen op het pand waar vroeger de horecazaak De Loods gevestigd was.

“Na zeven maanden van verbouwingen willen we er starten met een propere lei”, vertelt hij. “We willen dat LOCO een goede naam heeft in Roeselare. Het moet een veilige plek worden voor feestvierders.”

App en lidkaart

Die veilige plek creëren gebeurt op verschillende manieren. Zo hangen er 17 camera’s in het danscafé en worden op vrijdag- en zaterdagavond twee portiers aan de deur geposteerd. Wie binnen wil in LOCO moet een lidkaart hebben. Die is gekoppeld aan de app Locoroeselare, die gedownload kan worden in de appstore.

“Op die manier hebben we een goed zicht op wie hier over de vloer komt”, zegt Giani Laforce, die de zaak zal uitbaten. “Via de app kunnen we onze leden ook informeren over bijvoorbeeld evenementen.” Zaterdagavond was er al een testavond voor vrienden en familie, vrijdag gaan de deuren van LOCO om 19 uur voor het eerst open voor het grote publiek.

Eigen drankje

“We starten vrijdag- en zaterdagavond en dit telkens tot 3 uur ’s nachts”, zegt Stefaan. “Op die manier kunnen we de komende weken nog wat kinderziekten wegwerken. Bedoeling is om dan vanaf september misschien ook uit te pakken met evenementjes, zoals bijvoorbeeld een afterwork op donderdag. We hopen dat we van de stad de toestemming krijgen om tot 5 uur ’s nachts open te blijven.” Ook de schoolgaande jeugd wordt in het concept opgenomen. “Vanaf september willen we ook met jonge dj’s de scholieren op vrijdagmiddag na school naar hier lokken”, klinkt het. “Voor 16- tot 18-jarigen hebben we een speciale lidkaart. Op woensdag hopen we uit te pakken met kidsparty’s.”

Wie in LOCO over de vloer komt, kan ook een nieuw drankje proeven. “We brengen een eigen energiedrankje op de markt”, besluit Stefaan. “Dat kan zo gedronken worden, maar ook een wodka-LOCO staat op onze kaart.”