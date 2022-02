Danscafé De Viking in Oostduinkerke viert terugwinnen van het nachtleven

Vrijdag schakelt de coronabarometer naar code oranje, wat ook betekent dat het nachtleven opnieuw open kan. “Geen dag te vroeg”, vindt Peter Bultynck van danscafé De Viking in Oostduinkerke. “Klanten én ons personeel staan te popelen om nog eens stevig uit de bol te gaan.”

Danscafé De Viking is een van de weinige overgebleven discotheken aan de Westkust. “Wij hoopten in de krokusvakantie weer te kunnen openen, maar we wilden nog geen zotte plannen – en kosten – maken”, zegt uitbater Peter Bultynck. Toen vorige week echter de eerste signalen kwamen dat het licht op ‘bijna-groen’ zou komen te staan, ging het team wel meteen aan de slag.

“Vrijdagavond vieren wij alvast het heroveren van het nachtleven met ‘Take back the night’. Met de capaciteitsbeperking van 70% verwachten we niet minder dan een full house, dus raden we alle feestvierders aan om al vroeg af te komen. In de krokusvakantie volgen dan onze traditionele ‘Bottle Night’ op woensdagavond en op vrijdag- en zaterdagavond houden we ons après ski-weekend”, blikt Peter vooruit.

Daarmee keren eindelijk enkele vertrouwde concepten terug op de agenda van het danscafé. “Met uitzondering van afgelopen najaar, toen we twee maanden met zelftests werkten, zijn wij nu al bijna twee jaar gesloten. Uiteraard zijn we dan ook heel tevreden dat we nu onder haalbare omstandigheden opnieuw kunnen openen, tot na middernacht. Al moeten we wel nog steeds Covid Safe Tickets scannen en moeten onze medewerkers mondmaskers dragen. We hopen dat we ook die maatregelen snel achterwege kunnen laten en dat we binnenkort weer op volle capaciteit kunnen draaien.”

“Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de klanten”, vervolgt Peter. “Zo kan de jeugd dan eindelijk weer jeugdig zijn. Wie hier twee jaar geleden als 17-jarige kwam feesten, is er nu al 19 en ondertussen staat er natuurlijk een nieuwe lichting jongeren te popelen om eens van dat nachtleven te proeven”, weet hij.

Vertrouwde gezichten

Ook het personeel staat klaar om er vrijdagavond weer in te vliegen. “We hebben een trouwe ploeg van deejays, fotografen en barmedewerkers, die allemaal al aangaven dat hun vingers jeuken. Wat dat betreft, mag je bij ons dus de vertrouwde gezichten verwachten. Toch zoeken we altijd mensen om onze poule van flexijobbers uit te breiden, en dan vooral voor achter de bar”, klinkt het nog.

(WV)