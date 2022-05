Dankzij de vele verenigingen leiden alle wegen naar Café Zeswege

Anderhalve euro voor een pint en een cafébazin die mee haar schouders zet onder heel wat van de verenigingen die onderdak vinden in café Zeswege. En als Martine haar opwachting wil maken in Iedereen Beroemd, dan contacteert ze hen gewoon…

De Zeswege is een gehuchtje in Zwevezele, waar er behoorlijk wat te beleven valt en dat voornamelijk dankzij de ijverige bazin van café Zeswege. Net als haar man Eddy Denoo (63) is Martine Vereecke (61) een rasechte Zwevezeelse. “Ik had vast werk op De Hille en dacht hier nooit in het café te beginnen. Het waren mijn schoonouders Michel Denoo en Georgette Vermeersch die het 46 jaar geleden in het leven riepen als duivenlokaal, in feite in een hangar die ze ombouwden. We zijn al 41 jaar getrouwd, dus hielp ik al vaker. En toen mijn man, die nu met pensioen is maar altijd voltijds ging werken, me vroeg om de zaak over te nemen, hapte ik uiteindelijk toch toe.”

Yves Lampaert vertelde hier meer over de boerenstiel dan over de koers

Opvolgers zullen er niet meteen zijn, al is enige zoon Peter (40) wel in de voetsporen getreden van zijn ouders. “Met zijn partner Ellen Vanmechelen runt hij ‘Bij de Witten’ in Lo-Reninge, een eetcafé dat er erg bekend is. Het is ook een super toffe plaats. Mensen die er elkaar niet kennen, geraken er spontaan aan de praat. Langs hier zie je dat veel minder. En het volk, het is alsof ze uit de grond komen gekropen.”

Fanclub Rode Duivels

Op een woensdagmiddag zijn wij er – buiten de openingsuren – te gast en komen er toch in een meer dan aardig gevuld café terecht. “Ja, voor onze verenigingen hanteren we aparte openingsuren, we doen dus vaak wat vroeger open en ook voor fietsgroepen openen we met plezier de deuren.”

Café Zeswege is een café dat echt draait op de verenigingen die makkelijk hun weg naar de herberg vinden. “Alle wegen leiden naar café Zeswege”, knipoogt Martine. “Van Ruddervoorde tot Roeselare, we hebben klanten van overal.” De golfbiljart is er druk bespeeld, enkele clubs zijn dan ook het resultaat: BC De Zeswege, 50+Craks, Zeswegestooters en De Amusement Biljarters. Die laatste spelen niet in competitie.”

Maar Martine is ook een sportliefhebber. “We zijn fan van de Rode Duivels en toen we hoorden dat je nog kans had om een officiële fanclub te worden, haalden we in sneltempo de 60 vereiste leden binnen. We gaan met Red Devils Zwevezele de thuiswedstrijden bekijken en proberen er bij te zijn op de tornooien.” Voetballers vinden wel hun weg naar het lokaal. “Met FC Zeswege hebben we machtige dagen beleefd, maar die ploeg is gestopt. Maar het B-team van Zwevezele, dat nu het A-team zal worden, heeft hier het lokaal, net als de Roberdo.”

Heel wat fietsers houden halt aan café Zeswege en zelf organiseert Martine ook een wielerwedstrijd. “We zijn overgeschakeld naar OVWF, omdat dat meer betaalbaar is. Maar tegelijk organiseer ik dan ook een rommelmarkt op de wijk. WTC Olympia is de wielertoeristenclub die in drie verschillende ploegen rijdt en onlangs hebben we ook de Electric Bikers in het leven geroepen. Eén keer per week gaan we een tochtje doen van om en bij de 25 kilometer met onze elektrische fietsen. Het is nog een jonge club, maar die doet het erg goed. Ook de Zeswegevrienden richten zich op het wielerseizoen.”

Vinken en oldtimers

Maar net als in Den Bockor in Ingelmunster, die vorige week in deze rubriek verscheen, heeft Forza Lampaert in café Zeswege een bijlokaal. “Ja, Yves is hier nog geweest. Maar dat was voor zijn winkelkarincident (Yves Lampaert miste het voorjaar van 2016, omdat hij in de Colruyt op de hiel werd aangereden door een karretje, red.). Sindsdien zal hij van Patrick Lefevere allicht minder activiteiten mogen doen buiten de koers. Maar we hebben hier uitgebreid met hem zitten praten die keer, meer over het landbouwersleven en de boerenstiel dan over de koers eigenlijk.”

En het lijstje clubs is nog niet ten einde. Ook vinkenclub De Dappere Vrienden, Zeswege Classic (oldtimers), Darts Zeswege en de Zeswegekaarters voelen zich thuis in café Zeswege.

Een pintje kost anderhalve euro, maar we zullen na de zomer allicht onze prijzen moeten herbekijken

Op een zonnige weekdag in mei is Martine al druk in de weer met het klaar maken van sangria’s. Een blik op de kaart leert ook dat een pintje er slechts anderhalve euro kost, voor een halve liter betaal je 2,5 euro. “Maar allicht zullen we na de zomer onze prijzen toch moeten verhogen. Ook voor ons stijgen de kosten almaar.”

In coronatijden ging het koppel ook vaak bij de zoon helpen. “Hij verzorgde takeaway om de lockdowns het hoofd te bieden. Van hieruit is het drie kwartier rijden, maar dat doen we met plezier. Ook op onze vrije dagen. Na de lockdowns hebben we hier nog altijd wat mensen niet terug gezien, gelukkig zijn er onze verenigingen. Mochten we die niet hebben, we mochten meteen de deuren sluiten.”

Iedereen Beroemd

Eddy en Martine hebben niet echt een onderlinge taakverdeling. “We doen alles samen, maar het sleuren met bakken doet Eddy.” Maar het is Martine die ook vaak het voortouw neemt. “Toen ik op de radio hoorde dat je als café ook een Lottopunt kon worden, heb ik meteen gebeld. En sindsdien kun je hier op de Lotto spelen en kraslotjes kopen.” En toen Iedereen Beroemd tijdens de lockdowns op bezoek ging bij cafés nam Martine zelf de telefoon. “Normaal gaan ze daar niet op in, maar op voorwaarde dat ik mijn West-Vlaams niet achterwege liet, beloofden ze langs te komen. En dat deden ze ook. We hebben onze ogen uitgekeken, ze zijn hier een dag geweest voor enkele minuten tv. Maar we serveerden de tv-ploeg stoverij met Westvleteren, ze zijn hier dus goed ontvangen geweest. Net zoals we ook onze klanten goed ontvangen.”

Martine gaat er ook prat op dat in al die jaren de politie nog nooit is moeten tussenkomen. “Ik drink zelf geen alcohol en ik voel al vroeg aankomen of er eventueel een conflictje dreigt en dan grijp ik in.” Al blijkt toch één iemand iets meer te mogen zeggen dan een ander. “Er komt hier regelmatig een volksfiguur langs. Hij zit dan ‘op mijn kappe’ en andersom, een leuk schouwspel waar andere klanten ook van genieten natuurlijk.”