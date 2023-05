Daniël start met Bistro ‘t Hommelhof in Watou: “Succesvolle pop-up was het duwtje in de rug”

Na een succesvolle pop-up in ‘t Hommelhof in Watou opent Daniël Van Nevel er permanent. Zijn Bistro ‘t Hommelhof opent op vrijdag 2 juni de deuren.

Chef Stefaan Couttenye trok na 38 jaar de deur van zijn succesvolle zaak ‘t Hommelhof dicht. Daniël Van Nevel pakte er vorige zomer uit met een pop-up en die viel in de smaak. “Mensen wilden het concept een kans geven en dat deed deugd. Het was iets helemaal anders dan wat de mensen in ‘t Hommelhof gewoon waren, maar ze waren enthousiast”, zegt Daniël Van Nevel. “Mensen waren tevreden van de pop-up en keerden terug. Dat gaf het duwtje in de rug om hier een permanent verhaal te schrijven.”

Nostalgie

Op vrijdag 2 juni opent Daniël de deuren van zijn zaak. “Er was hier vroeger een pompstation, een dancing, een boerderij, een restaurant en nu dus mijn bistro. De naam ‘t Hommelhof blijft behouden. Dat is een stukje nostalgie dat moet bewaard blijven. Er worden enkele opfrissingswerken uitgevoerd, maar er worden geen grote renovaties uitgevoerd.

Verse bereidingen

Daniël heeft 18 jaar horeca-ervaring en volgde de hotelschool. Hij gaat als chef aan de slag, maar neemt ook de zaal voor zijn rekening. “Alle voorbereidingen gebeuren door mezelf. Zo weet ik ook wat er geserveerd wordt en wat op tafel komt. Tot ik een chef heb gevonden waar ik mij goed bij voel en die ik kan vertrouwen, zal dat zo blijven”, zegt Daniël. “Alle gerechten worden vers bereid. Van de sauzen, tot het gemarineerde vlees, gesneden groenten en de verse frietjes. De ijsjes worden lokaal aangeleverd. Binnenkort wordt een barbecue binnenshuis geïnstalleerd waar ik côte à l’os zal bereiden, maar ook lam, gegrilde asperges of scampibrochettes zullen de revue passeren. Er zal ook gewerkt worden met suggesties. Bepaalde zaken neem ik over van de pop-up, maar ik koos ook voor vernieuwing. De bistro zal een winter- en zomereditie hebben waarbij de kaart zal aangepast worden.”

Gezelligheid

”Horeca loopt door het bloed binnen mijn familie. Mijn grootvader had 58 jaar een feestzaal in Rumbeke. Ik ben niets anders dan horeca gewoon. Ik ben een gedreven iemand en ik wil van Bistro ‘t Hommelhof graag een mooi verhaal maken. Mijn partner steunt mij en daar ben ik dankbaar voor. Vorig jaar voelde ik de warmte en de appreciatie van de mensen tijdens de pop-up en ik hoop dat ze de bistro een even leuke plaats zullen vinden. Watou doet me deugd”, zegt Daniël. “Het wordt hier geen sterrenrestaurant, maar een plaats waar er gezelligheid zal in de lucht hangen. Kom je voor een pannenkoek? Kies je enkel voor een hoofdgerecht? Eet je liever met voor- en hoofdgerecht? Enkel voor een koffietje, (mo/c)ocktail of/en lokale bieren? Iedereen welkom.”

Bistro ‘t Hommelhof zal tijdens het seizoen gesloten zijn op woensdag. Buiten het seizoen zijn dinsdag en woensdag de sluitingsdagen. “Op zondag open ik om 10 uur de deuren zodat de mensen die langsgaan in de kerk hier iets kunnen drinken en nog even gezellig kunnen samenzijn.”