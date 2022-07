Daniël en Lynn openen pop-up in ’t Hommelhof in Watou

Op Pinkstermaandag 6 juni nam chef Stefaan Couttenye afscheid van zijn geliefde restaurant ‘t Hommelhof in Watou. Na 38 jaar trok hij de deur van zijn succesvolle zaak dicht. Watounaars Daniël Van Nevel en Lynn Beddeleem pakken er tot 30 september uit met een pop-up.

Lokale en verse producten staan centraal in de pop-up van Daniël en Lynn. “Alle bereidingen, van aperitief tot dessert, zijn vers en met liefde gemaakt”, zegt Lynn die opgegroeide in Watou. Samen met haar partner Daniël en kinderen woont ze nog steeds in Watou. “In ‘t Hommelhof hebben we nooit gewerkt, maar horeca-ervaring hebben we wel. Mijn partner heeft 17 jaar in de horeca gewerkt en volgde de hotelschool. Hij gaat als chef aan de slag in de pop-up en ik neem de zaal voor mijn rekening. We wilden al een tijdje samen iets in de horeca doen, maar het juiste pand vonden we niet en de timing zat niet goed”, vertelt Lynn.

Bekende naam

“Toen ‘t Hommelhof leeg kwam te staan, was dit het perfecte moment om werk te maken van onze eigen zaak. Het pand is in Watou waardoor het voor ons, maar ook voor de kinderen niet ver van huis is. Een telefoontje naar Stefaan Couttenye maakte onmiddellijk duidelijk dat hij het ook zag zitten dat we een pop-up zouden starten. Het restaurant heeft ook een bekende naam, dus dat is zeker een mooi cadeau om daarmee verder te mogen gaan.”Tot 30 september kan je in ‘t Hommelhof pop-up terecht. “Gedurende Kunstenfestival Watou kan men alvast bij ons terecht. We mogen al terugblikken op een eerste succesvol weekend. Mensen zijn nieuwsgierig en blij om hier weer terecht te kunnen.”

Klassiekers

“Op onze menukaart staan klassiekers, maar ook Italiaanse gerechten. Zo is er zalmlasagne, carbonara, maar ook steak of varkenshammetje. Daarnaast zullen we ook uitpakken met enkele suggesties”, zegt Daniël. “Naast lunch en diner is er ook onze tea-room met verse wafels, pannenkoeken, zelfgemaakte madeleintjes voor bij de koffie…” (LBR)

Op maandag en dinsdag is enkel de bar open van 14.30 tot 23 uur. Van woensdag tot en met zondag is de pop-up open van 11 uur tot 23 uur. “Van 11 uur tot 23 uur is de bar doorlopend open. Van 11.30 tot 14 uur wordt de lunch geserveerd, van 14 tot 17 uur is er tearoom en van 17.30 tot 21 uur is er diner.